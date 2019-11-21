الدوري السعودي..نادي النصر يستهدف الانفراد بالقمة.. والاتحاد يحلم ببداية جديدة

سيحاول نادي النصر حامل اللقب استغلال ارتباط غريمه الهلال بخوض نهائي دوري أبطال آسيا والانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على الوحدة، يوم الأحد.

لكنه سيواجه مشكلة تتعلق بغياب أكثر من لاعب بارز، مثل: عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري؛ بسبب الإصابة.

وانتصر النصر 2/0 على الفيصلي في الجولة الماضية، قبل أسبوعين، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 9 مباريات متساويًا مع غريمه الهلال، الذي تأجلت مباراته مع العدالة إلى الشهر المقبل، وبعد إقامة كأس الخليج (خليجي 24).

ويخوض الهلال إياب نهائي دوري الأبطال في ضيافة أوراوا رد دياموندز الياباني، يوم الأحد المقبل، بعدما فاز ذهابًا 1/0.

وستتوقف مسابقة الدوري لمدة 3 أسابيع، بعد هذه الجولة، بعد قرار الاتحاد السعودي بمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 24 في قطر.

وتجاوز النصر تعثره في 3 مباريات متتالية لينتصر في 4 مباريات متتالية، من بينها تغلبه على الهلال، بفضل تألق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أحرز 5 أهداف في تلك المواجهات، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وسيحاول حمدالله أن يستمتع مجددًا بمواجهة الوحدة، بعدما أحرز 4 أهداف في الانتصار 4/0 خلال آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري، في مارس آذار الماضي.

ويعاني الوحدة سابع الترتيب برصيد 15 نقطة من تراجع مستواه في آخر مباراتين، حيث خسر أمام الشباب والرائد على الترتيب بعدما انتصر في 5 مباريات متتالية.

الاتحاد الجديد

وسيبدأ الاتحاد المتعثر مسيرته نحو الابتعاد عن المراكز المتأخرة عندما يواجه الاتفاق، يوم الأحد، في الظهور الأول لمدربه الجديد الهولندي هينك تين كات الذي تولى المسؤولية هذا الشهر بعد 4 خسائر متتالية للفريق القادم من مدينة جدة.

ويقبع الاتحاد، الذي خاض صراعًا للهروب من الهبوط، الموسم الماضي، في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، وسيحاول مصالحة المشجعين سريعًا، حيث كانت الهزيمة الأخيرة 1/2 أمام جاره الأهلي، في 31 أكتوبر تشرين الأول.

أما الأهلي فسيحاول مواصلة انتصاراته مع مدربه السويسري العائد كريستيان غروس عندما يستضيف الفيصلي، بعد غد السبت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على الفيصلي، الذي خسر مرتين في آخر 3 مباريات.

وتنطلق الجولة، غدًا الجمعة، بـ3 مواجهات، إذ يلعب أبها ضد الفتح والحزم ضد الرائد والشباب ضد الفيحاء. ويلعب ضمك متذيل الترتيب ضد التعاون، بعد غد السبت.