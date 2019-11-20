رئيس نادي الاتحاد السعودي: سييرا فقد صوابه.. وتشكيل لجنة رباعية لاختيار صفقات الميركاتو الشتوي

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، تكوينَ لجنةٍ رباعية لتقييم اللاعبين واختيار الأجانب الذين يسعى النادي للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”باب الاتحاد مفتوح للجميع، ومتواصلون بشكل دائم مع الاتحاديين، ومن أبسط حقوق الجميع أن ينتقد العمل من أجل مصلحة النادي أولًا وأخيرًا وليس لأمور شخصية“.

وأضاف: ”من المستحيل تقييم عمل المدرب الهولندي تين كات حاليًّا، وتم تكوين لجنة رباعية لاختيار الأجانب بالفترة الشتوية وتقييم اللاعبين الحاليين، مكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور“.

وتابع: ”الاتحاد مادة دسمة، والإعلام الاتحادي نزيه وشريف، ولكن تم تحوير حديثي السابق، وفهمت وجهة النظر، ولا يمكن لأي شخص بأي حال من الأحوال أن يسيء للقلم الاتحادي“.

وأشار: ”مهمة المنتخب الوطنية مهمة للغاية، ونراها أهم من أي شيء آخر، والوطن أولًا، وسوف يكون هناك معسكر إعدادي للفريق خلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على الفريق الأول بشكل كبير“.

#الدوري_مع_وليد

أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: تم تكوين لجنة لاختيار الأجانب مكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور .. نادي الاتحاد مفتوح للجميع . pic.twitter.com/0ZITd9xvai — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2019

سييرا

كما كشف رئيس نادي الاتحاد عن استيائه من التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه تصرف بغرابة شديدة في الفترة الأخيرة له مع العميد.

وأوضح الحائلي: ”بكل أسف سييرا تعامل بغرابة معنا، بحث فقط عن الشرط الجزائي، ففقد صوابه حتى يخرج من الاتحاد، حتى أفسد علينا جميع خططنا، رغم أنني لم أكن أنوي إقالته، كونه قاد الفريق من قبل لتحقيق لقبي كأس ولي العهد وكأس الملك“.

وأضاف: ”كنت أرى أن استمراره أمر ضروري، وكذلك تحدثت مع عدد من رؤساء النادي السابقين منهم نواف المقيرن، الذي نصحني بعدم التسرع في إقالته، حتى لا نخطئ الخطأ ذاته الذي وقع به خلال فترته، لكن سييرا هو مَن اضطرنا لذلك وفقًا لتصرفاته الغريبة“.

عن استئناف الاتحاد بشأن قرار رفض الاحتجاج على مشاركة أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، خلال مواجهة الفريقين، علق: ”الحق لنا 100%، تسلمنا حيثيات رفض الاحتجاج، يوم الاثنين، وقمنا بالرد عليها، وبإذن الله سيكون القرار في صالحنا“.

لجنة الانضباط كانت رفضت احتجاجات اتحاد جدة حول قانونية مشاركة أحمد مصطفى لاعب أبها، في مواجهة الفريقين، بداعي أنه تم تسجيله كلاعب مواليد وهو لا تنطبق عليه الشروط.

الفريقان تقابلا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفاز أبها باللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، أما أبها فيأتي في المركز التاسع بـ11 نقطة.