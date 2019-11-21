ردة فعل ماجد عبدالله حينما سألته نرجس العوامي.. أوراوا أم نادي الهلال؟ (فيديو)

نشرت الإعلامية السعودية نرجس العوامي فيديو رفقة أسطورة نادي النصر والكرة السعودية ماجد عبدالله يتحدثان عن نهائي دوري أبطال آسيا المقرر له الأحد المقبل بين أوراوا والهلال.

وسألت العوامي، كابتن النصر السابق، من سيفوز الهلال أم أوراوا، فأجابها عبدالله إن شاء الله الهلال.

وعلقت العوامي ردًا على إجابة ماجد :“تعلموا من أخلاق الكابتن“.

ونال مقطع الفيديو استحسان الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الجدل الدائر في السعودية بسبب إقبال مشجعين وإعلاميين على تشجيع أوراوا خصم الهلال في النهائي الآسيوي.

وحقق الهلال الفوز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله كاريلو، ويحل ضيفًا على أوراوا في الإياب يوم الأحد المقبل.

وعلق عيسى الجوكم على ردة فعل ماجد :“جوهرة… كلما تقدم الزمن لمعت .. أسطورة .. في قلب كل الرياضيين .. نجم .. والاسم يكفي ”.

مشجع نصراوي يثير الجدل

وتداول مغردون على نطاق واسع مقطع فيديو لمشجع لنادي النصر السعودي يفضّل قطع يده على فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.

ياعالم شوفو المرضى وين وصل فيهم الحل يتمنى قطع ايده ولا ياخذ الهلال آسيا قدم صحته وعافيته الي رزقه الله له وغيره يتمناها ويقول هالكلام !

الله يكتب للهلال آسيا علشان ماتنقطع يدك ! #مرضى_الاوراويين pic.twitter.com/h6PfJvHy3G — ابو رتيل (@albdly7890) November 18, 2019

واستنكر مغردون تفضيل المشجع قطع يده على فوز الهلال ما يشير إلى تعصب خطير. وعلق مغرد يدعى سعد العصيمي :“الحمدلله على نعمة العقل .. ياخي الناس هذا معها عقول ولا كيف !!!!!“.

وغرد أبورتيل :“ياعالم شوفو المرضى وين وصل فيهم الحل يتمنى قطع ايده ولا ياخذ الهلال آسيا قدم صحته وعافيته اللي رزقه الله له وغيره يتمناها ويقول هالكلام“.

”الله يكتب للهلال آسيا علشان ماتنقطع يدك“.

وقدمت وسائل إعلام سعودية عدة دعوات لتخفيف التعصب بين الجماهير السعودية.