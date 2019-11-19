مشجع نصراوي يفضل قطع يده على فوز الهلال بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تداول مغردون على نطاق واسع مقطع فيديو لمشجع لنادي النصر السعودي يفضّل قطع يده على فوز الهلال بدوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الأحد المقبل، بعدما فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله كاريلو.

واستنكر مغردون تفضيل المشجع قطع يده على فوز الهلال ما يشير إلى تعصب خطير.

وعلق مغرد يدعى سعد العصيمي :“الحمدلله على نعمة العقل .. ياخي الناس هذا معها عقول ولا كيف !!!!!“.

الحمدلله على نعمة العقل ..

ياخي الناس هذا معها عقول ولا كيف !!!!! pic.twitter.com/3r7qqAVIGR — سعد العصيمي (@saad_alossami) November 19, 2019

وغرد أبورتيل :“ياعالم شوفو المرضى وين وصل فيهم الحل يتمنى قطع ايده ولا ياخذ الهلال آسيا قدم صحته وعافيته اللي رزقه الله له وغيره يتمناها ويقول هالكلام“.

”الله يكتب للهلال آسيا علشان ماتنقطع يدك“.

ياعالم شوفو المرضى وين وصل فيهم الحل يتمنى قطع ايده ولا ياخذ الهلال آسيا قدم صحته وعافيته الي رزقه الله له وغيره يتمناها ويقول هالكلام !

الله يكتب للهلال آسيا علشان ماتنقطع يدك ! #مرضى_الاوراويين pic.twitter.com/h6PfJvHy3G — ابو رتيل (@albdly7890) November 18, 2019

وقدمت وسائل إعلام سعودية عدة دعوات لتخفيف التعصب بين الجماهير السعودية.

إلى ذلك، سينضم المهاجم السوري عمر خربين إلى بعثة الهلال في اليابان يوم الخميس، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويستضيف المنتخب السوري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في الإمارات نظيره الفلبيني ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى.

وتتصدر سوريا المجموعة من أربعة انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة متقدمة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين.

ونشر حساب الهلال على تويتر اليوم العديد من الصور للتدريب الثاني للفريق في سايتاما استعدادًا لخوض إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني يوم الأحد المقبل.

– الطخيم :

– لاتقولون ترشيح علشان نشجعكم ضد اوراوا – ????????

– الجديع يرد @naljedai :

فكنا منك لاتشجعنا ???????? هذه الحقيقة ذهبت للعالمية بترشيح ..

– #الهلال

– #الزعيم pic.twitter.com/Yl7XFM3anP — تابعني اتابعك (@ABDUL____fatah) November 19, 2019

شركة أمنية

من ناحية أخرى، أشارت تقارير صحفية، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعانة بعثة الهلال في اليابان بشركة أمنية لتأمين تحركات الفريق هناك حتى إلى ما بعد المباراة.

ومن المقرر أن تقوم شركة أمنية بتأمين تحركات اللاعبين دون أن يتم التعرض لهم من أي شخص أو أحد الجماهير خلال فترة إقامة الهلال في اليابان.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق ركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، في ثاني تدريبات الفريق منذ وصوله لليابان.

وطبق الروماني في الجزء الأول من المران عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، قسم بعدها اللاعبين لخوض تدريب بالكرة على جزء من مساحة الملعب.

ووصلت بعثة الهلال بالفعل إلى اليابان استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل التي يحتاج خلالها الفريق للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وخاض أوراوا مباراة الذهاب بدون الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا الموقوف، ليشارك بدلًا منه فوكوشيما لكن نيشيكاوا سيكون حاضرًا في الإياب.