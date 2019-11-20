هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة ”خليجي 24“

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق البطولة يوم 26 من الشهر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 8 منتخبات، وتفتتح السعودية لقاءاتها يوم 27 أمام منتخب الكويت في المجموعة الثانية من المسابقة على إستاد الدحيل.

تنقسم البطولة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى كلًا من قطر، الإمارات، اليمن، العراق.. فيما تضم المجموعة الثانية كلًا من السعودية، الكويت، عمان، البحرين.

ويعتبر المنتخب السعودي أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة العربية الخالصة لما يمتلكه من عناصر رائعة للغاية، كما أن هناك خلطًا كبيرًا بين عنصري الخبرة والشباب، لذلك تجد التنوع الخططي وكيفية التعامل مع المباريات الصعبة أمرًا عاديًا.

ويفتتح المنتخب السعودي مواجهاته بالبطولة في السابع والعشرين من الشهر الجاري بملاقاة نظيره الكويتي، ثم البحريني، بعد ذلك يختتم الدور الأول بمواجهته نظيره العماني.

وجاءت القائمة التي تضم 23 لاعبًا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري.

خط الدفاع: عبدالله مادو، وزياد الصحفي، وحسان تمبكتي، ومحمد خبراني، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وسلمان الفرج، وتركي العمار، ويحيى الشهري، وعبد العزيز البيشي، ونواف العابد، وسالم الدوسري.

خط الهجوم: هتان باهبري، وفراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يعد المنتخب السعودي هو المنتخب الأكثر إخفاقَا في المباريات النهائية بالبطولة، إذ خسر اللقاء الأخير 7 مرات ليكون الوصيف الأكثر في تاريخ الخليج العربي، فيما كان له نفس الرقم بالمركز الثالث، ومرة وحيدة بالمركز الرابع، فيما كان بطلًا خلال ثلاث مناسبات آخرها في 2003.

شارك المنتخب الأخضر 21 مرة بالبطولة، أي أنه لعب 102 مباراة، فاز في 53، تعادل في 25، خسر في 24، سجل 155 هدفًا، ومنيت شباكه 94 مرة بالأهداف، ويتقاسم المنتخب السعودي هذا الرقم مع كل من الإمارات والبحرين.

استطاع المنتخب السعودي الفوز في ثلاث نسخ من البطولة، إذ كان الفوز الأول في 1994 مع المدرب محمد الخراشي، ثم في 2002 مع ناصر الجوهر، وأخيرًا في 2003 مع بيتر فاندرليم.