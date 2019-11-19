الاتحاد السعودي يكشف موعد نهاية الدوري بعد تأجيل جولتين بسبب ”خليجي 24“ (فيديو)

شدد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي اليوم الثلاثاء، على أن موعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتغير، رغم الجدولة الجديدة.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل الجولتين 11 و12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة الأخضر السعودي في كأس الخليج 24، وخوض كأس خادم الحرمين، في تلك الفترة.

وقال البكر، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: ”تمت إعادة جدولة مباريات الجولتين 11 و12 من الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين“.

وأضاف: ”قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون موجهة بحسب المستويات، سواء بمشاركة الدوليين أم لا“.

وأردف: ”لمسنا في الاجتماع تعاونًا من جميع الأندية، خاصة أثناء مشاركة المنتخب في خليجي 24، وخرجنا باتفاق تام.. والرابطة شريك أساسي في إعادة جدولة الجولات، من 11 إلى 15 في الدوري السعودي للمحترفين“.

#بين_اثنين_UFM

رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر : رابطة دوري المحترفين فضلت إعادة جدولة الدوري بدلاً من التأجيل لأنها أكثر عدالة.@naeimalbakr pic.twitter.com/Wi6FrzVdb3 — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) November 19, 2019

وتابع: ”نهاية الدوري هذا الموسم لن تتغير، ستكون في 6 شوال الموافق 6 مايو، حتى بعد الجدولة الجديدة، وضغط المشاركات أمر طبيعي للأندية التي ستشارك في البطولة الآسيوية“.

وأتم: ”تمت جدولة مباريات فريقي الشباب والاتحاد، لكي تُلعب في وسط الأسبوع، بسبب المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. الأندية كلها متفهمة ومتعاونة وداعمة للمنتخب السعودي“.

وشهد الاجتماع الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية على: 1. إقامة الجولة العاشرة من الدوري السعودي في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة 18:20 مع تأجيل الجولتين 11 و12، أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي“.

2. إقامة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة بين 4-7 ديسمبر، ودور الـ8 خلال شهر يناير 2020.

3. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 15 ديسمبر المقبل“.

4. ستقوم لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي بإعادة جدولة الجولات 11-15 من الدوري السعودي“.

وتنطلق بطولة كأس الخليج في 26 من الشهر الحالي، ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم 27 نوفمبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 8 ديسمبر.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية مع الكويت، أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الخليج، إلى جانب منتخبي البحرين وعمان، علمًا أن الأخضر السعودي حقق لقب البطولة 3 مرات، آخرها العام 2003.