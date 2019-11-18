أنباء عن تأجيل الدوري السعودي بسبب خليجي 24

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي سيشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تنطلق الشهر الحالي في قطر.

وبحسب برنامج ”الدوري مع وليد“، فإن المنتخب السعودي الأول سيكون ممثل السعودية في كأس الخليج في النسخة الرابعة والعشرين، بحيث يتم تأجيل مباريات الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لتعارض المواعيد.

وتنطلق بطولة كأس الخليج في 26 من الشهر الحالي، ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم 27 نوفمبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 8 ديسمبر.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية مع الكويت، أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الخليج، إلى جانب منتخبي البحرين وعمان، علمًا أن الأخضر السعودي حقق لقب البطولة 3 مرات، آخرها العام 2003.

الفوز على أوزبكستان

وانتزع المنتخب السعودي فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على أوزبكستان، يوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقدم المنتخب الأوزبكي في الدقيقة 16، بتوقيع إلدور شومورودوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة خاطئة من ياسر الشهراني، في حين تعادل الأخضر السعودي في الدقيقة 23، سجله سلمان الفرج⁩ من ركلة جزاء.

وتقدم المنتخب الأوزبكي مجددًا بتوقيع أوتابيك شوكوروف من ضربة جزاء في الدقيقة 56، لكن سلمان الفرج تعادل للأخضر في الدقيقة 85.

وجاء هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 89 بتوقيع سالم الدوسري.

وحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني مقابل تعادلين في التصفيات، ليرفع الفوز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، في حين تراجع منتخب أوزبكستان إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.