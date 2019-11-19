تقرير: عبدالفتاح آدم شارك في تدريبات نادي النصر السعودي الجماعية

كشفت تقارير صحفية أن عبدالفتاح آدم، لاعب نادي النصر السعودي، عاد إلى التدريبات الجماعية مع فريقه بعد غياب دام 98 يومًا، منذ تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي الأول في بطولة غرب آسيا في التاسع من أغسطس الماضي.

وكان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قد رفض تواجد آدم في تدريبات الفريق، وذلك حتى يتم التأكد من تماثله للشفاء بشكل مؤكد.

وقالت التقارير: إن مدرب العالمي فضل عدم تواجد آدم في التدريبات إلا بعد التأكد من شفائه بنسبة 100% من الإصابة التي عانى منها منذ وصوله إلى الفريق الصيف الماضي.

أجرى لاعب الفريق الأول الكابتن: عبدالفتاح آدم ⚽️

اختبارات قوة وتوازن العضلة في عيادة فزيوتريو الشريك الطبي الحصري للنادي..

وذلك للوقوف على جاهزيته بعد الإصابة الأخيرة. @AlNassrFC #ياعالمي_حنا_معاك ???????? pic.twitter.com/Gnsy0lhiZU — فزيوتريو (@PhysioTrio) November 19, 2019

وينتظر المدير الفني روي فيتوريا موقف اللاعب من أجل عودته مُجددًا للعب مع الفريق، خاصة في ظل عدم وجود بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

فيما أشارت صحيفة ”الرياضية“، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللاعب عاد بالفعل للتدريبات.

وكان شريك النصر الطبي أعلن أن آدم أجرى الفحوص اللازمة، والمتمثلة باختبارات القوة وتوازن العضلة في العيادة وذلك للوقوف على جاهزيته بعد نهاية البرنامج التأهيلي.

آدم كان قد حصل على ”حقنة“ في الركبة مؤخرًا أكدت أنه يسير على الطريق الصحيح من أجل العودة مُجددًا للمشاركة مع الفريق.

وعانى اللاعب من وجود تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ، وهو ما أبعد آدم عن العالمي منذ بداية الموسم.

النصر أيضًا عانى من أزمة شديدة فيما يخص الإصابات التي تلاحق نجومه، إذ أبعدت العديد منهم خلال فترات منذ انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان، وأبرزهم نور الدين أمرابط وجوليانو وسلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله بجانب عبدالفتاح آدم.

ومنذ وصوله إلى النصر قادمًا من التعاون في فترة الانتقالات الصيفية، لم يتسنَ لآدم مهاجم الأصفر المشاركة في تدريباته الجماعية أو مبارياته نظرًا للإصابة التي ألمت به مطلع الموسم.

وبدأ آدم برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية الرابع من سبتمبر الماضي، وتواصل برنامجه حتى الـ17 من نوفمبر حسب ما أعلن ناديه.

يُذكر أن عبدالفتاح آدم انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من التعاون الذي تألق في صفوفه.