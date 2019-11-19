ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم بعد خسارة فلسطين أمام أوزبكستان (صورة)

تعرضت آمال المنتخب الفلسطيني في التأهل للمرحلة التالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 لانتكاسة، اليوم الثلاثاء؛ بعد خسارته 2-صفر في أوزبكستان، التي انتزعت صدارة المجموعة الرابعة.

تربع منتخب أوزبكستان على صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسر لقاءين، مسجلًا 12 هدفًا واستقبل 6.

وعاد المنتخب السعودي للمركز الثاني وله مباراة مؤجلة، وذلك برصيد 8 نقاط، حصيلة الفوز في مباراتين والتعادل مرتين، بينما لم يمنى الأخضر بأي هزيمة، حيث سجل 8 أهداف واستقبل 4 أخرى.

ويحتل اليمن المرتبة الثالثة بالترتيب برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، خسر في واحدة وتعادل مرتين، وفاز على فلسطين.

ويقبع منتخب فلسطين في المركز الرابع، برصيد 4 نقاط، حصدها من 5 لقاءات، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة 3 مرات.

ويتذيل منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة الرابعة، في المركز الخامس، برصيد 4 نقاط من 4 مواجهات، بفوز وحيد وتعادل مثله، ولكنه خسر مرتين.