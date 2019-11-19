المنتخب الفلسطيني يخسر من أوزبكستان وتتراجع آماله في تصفيات كأس العالم (فيديو)

تعرضت آمال المنتخب الفلسطيني في التأهل للمرحلة التالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 لانتكاسة، اليوم الثلاثاء؛ بعد خسارته 2-صفر في أوزبكستان التي انتزعت صدارة المجموعة الرابعة.

ووضع الهداف إلدور شومورودوف المنتخب الأوزبكي في المقدمة بعد 18 دقيقة في المباراة، التي أقيمت في طشقند، وضاعف النتيجة في الدقيقة 58 بعد أن سيطر على تمريرة عرضية داخل المنطقة متجاوزًا رقيبه ياسر حامد قبل أن يضع الكرة في شباك رامي حمادة.

ووجه الهدف الثاني ضربة معنوية للمنتخب الفلسطيني، وأضاعت أوزبكستان عدة فرص لزيادة النتيجة لتعود سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد هزيمتها الموجعة أمام السعودية يوم الخميس الماضي.

ويملك المنتخب الأوزبكي تسع نقاط من خمس مباريات، متقدمًا بنقطة واحدة على السعودية التي خاضت أربع مباريات.

ولدى اليمن، الذي يواجه سنغافورة، في وقت لاحق اليوم، خمس نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع بأربع نقاط.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.