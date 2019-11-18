تدريبات قوية من ياسر القحطاني استعدادًا لمباراة اعتزاله (فيديو)

تداول الجمهور السعودي فيديو لياسر القحطاني، نجم نادي الهلال السابق، وهو يستعد بقوة بتدريبات كروية شاقة استعدادًا لمباراة اعتزاله، التي ستقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

ويظهر القحطاني في الفيديو المتداول وهو يسدد العديد من الكرات على المرمى بمساعدة مدرب خاص، في سعيه لاستعادة لياقته البدنية للمواجهة الأخيرة له على الملاعب الكروية.

ياسر القحطاني يواصل استعداداته لحفل اعتزاله الذي سيقام في 1 ديسمبر المقبل ????.@Y20 pic.twitter.com/xuwq4QtOLR — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 17, 2019

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد كشف عن الموعد النهائي لحفل الاعتزال المرتقب لياسر القحطاني، الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة، تضمنت مقطع فيديو ترويجيًا للحفل، يظهر فيه نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني، يعلن بنفسه موعد مباراة اعتزاله، الذي سيكون في 1 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

شكرًا لوفائك يبو ناصر ????????

والحفل ما يكتمل إلا بحضورك ???? https://t.co/9Dlbz8GbwK — ياسر القحطاني (@Y20) November 13, 2019

وشكر القحطاني المستشار تركي آل الشيخ على هذه اللفتة الجميلة بتغريدة في الطائر الأزرق، قال فيها: ”شكرًا لوفائك يبو ناصر.. والحفل ما يكتمل إلا بحضورك“. ورد عليه آل الشيخ: ”أول الحاضرين إن شاء الله“.

ميسي

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، قد يكون مفاجأة مهرجان اعتزال القحطاني.

وقالت الصحيفة إن مهرجان اعتزال القحطاني المحدد له الأول من ديسمبر المقبل سيقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، والذي سيشهد مشاركة الإيطالي أندريا بيرلو، نجم ميلان الإيطالي السابق، والهولندي روبن فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة الإسباني السابق، والإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي.

وأضافت الصحيفة: ”هناك العديد من نجوم الكرة العالمية سيشاركون في المهرجان، ومن يدري؟ ربما يكون على رأسهم ميسي“.

يذكر أن تركي آل الشيخ عقد جلسة مع ميسي قبل 24 ساعة على انطلاق المباراة الودية التي جمعت منتخبي الأرجنتين والبرازيل يوم الجمعة الماضي على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية ”الرياض“، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة فى الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون مقابل.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق ليونيل ميسي بعدما تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنجليزي أليسون بيكر في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بينما أهدر جيسوس ركلة جزاء لمنتخب البرازيل في الدقيقة التاسعة.

مسيرة القحطاني

وبدأ ياسر مسيرته الكروية في الصالات المغلقة في الفرق الخماسية مثله مثل الكثير من لاعبي كرة القدم في فريق نجوم العقريبة قبل أن يتألق ويتلقى عروضًا من أندية كثيرة منها الاتفاق والقادسية فذهب إلى نادي الاتفاق الذي عرض عليه مبلغًا ضعيفًا رفضه ياسر وذهب إلى نادي القادسية الذي اقتنع به ووقع معه.

تألق مع نادي القادسية ووصل به إلى المربع الذهبي للدوري السعودي فتلقى عروضًا من أقوى الأندية، ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين، لكنه فضّل الأهلي الذي واجه تعنتًا في الانتقال إليه من طرف نادي القادسية حيث كان عرض نادي الاتحاد أعلى.

فاز بعديد من البطولات مع نادي القادسية ثم نادي الهلال السعودي وشارك في عديد من المناسبات مع المنتخب السعودي ونادي العين الإماراتي الذي شارك معه لموسم واحد.

تألق ياسر القحطاني كثيرًا خلال مسيرته الطويلة مع نادي الهلال والتي استمرت من 2005 حتى 2018 وسجل خلالها 132 هدفًا بالقميص الأزرق، علمًا أنه قضى موسمًا مع العين الإماراتي.

ويعد ”موسم الرياض“ الأضخم والأكبر بين مواسم السعودية، ويشهد أكثر من 100 فعالية ترفيهية على مدار الساعة، منها فعاليات رياضية، وعروض مسرحية وموسيقية وفنية.