تقارير: الأرجنتيني رامون دياز يقود فريق ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله ضد نادي الهلال

كشفت تقارير صحفية عن توصل نجم نادي الهلال المعتزل، ياسر القحطاني، لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة فريق ”أصدقاء ياسر“ ضد الهلال في مباراة اعتزال القحطاني المقرر إقامتها بداية ديسمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن القحطاني وجَّه الدعوة لعدد من المحترفين الأجانب الذين لعبوا بجانبه في الهلال للمشاركة ضمن فريقه في مهرجان الاعتزال، أبرزهم الروماني ميريل رادوي والليبي طارق التائب والسويدي كريستيان ويلهامسون، بجانب مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية.

وسبق لياسر أن لعب تحت قيادة الأرجنتيني دياز في الهلال خلال موسميه الأخيرين في الملاعب، 2016-2017 و2017-2018، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تواصلت لـ13 عامًا.

ولم يلعب القحطاني تحت قيادة دياز سوى 22 مباراة محلية وخارجية، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

الهلال يتواجد في اليابان حاليًّا استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ ستقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

وكان الفريق السعودي أنهى الذهاب لصالحه بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب الذي خسر مباراته النهائية عامي 2014 و2017.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أعلن أن الأول من ديسمبر المقبل سيكون موعدًا لمباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق والمنتخب السعودي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، الخميس الماضي، كشف فيه أن يوم الـ1 من ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصامويل إيتو.

وكان سامي الجابر نجم نادي الهلال أعلن عبر فيديو متداول عن موعد حفل اعتزال القحطاني إذ قال خلاله :“في حفل اعتزال ضخم، نشاهد آخر مباراة لقناص الهلال ياسر القحطاني في حفل يليق بإنجازاته وأهدافه التاريخية التي أمتعت كل الجماهير“.

وانتقل القحطاني إلى نادي الهلال في صيف 2005 قادمًا من القادسية ليبدأ مسيرة ذهبية بقميص الموج الأزرق تضمنت قضاء فترة إعارة قصيرة مع العين الإماراتي في 2011.

ولعب القحطاني 155 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، وسجل 77 هدفًا وصنع عشرة أهداف.

كما يملك القحطاني سيرة ذاتية دولية مميزة مع منتخب السعودية الذي مثله في 112 مباراة وسجل خلالها 42 هدفًا.