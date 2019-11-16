لقطات من زواج إدواردو مهاجم نادي الهلال السعودي

عقد المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، قرانه اليوم السبت، مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي.

وانتشرت مقاطع فيديو لزفاف كارلوس إدواردو، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، وبدا اللاعب البرازيلي سعيدًا للغاية.

ودخل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو تاريخ الدوري السعودي، بعد هدفه في مباراة ناديه الهلال مع الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، الشهر الماضي.

وسجل كارلوس إدواردو هدفًا من تسديدة متقنة في الدقيقة 32، وهو الهدف رقم 50 للمهاجم البرازيلي في المسابقة، وأصبح إدواردو خامس لاعب يسجل 50 هدفًا أو أكثر في تاريخ الدوري السعودي.

وينفرد النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالرقم القياسي للاعبين الأجانب برصيد 109 أهداف، ويأتي البرازيلي الآخر إلتون خوزيه في المركز الثاني برصيد 64 هدفًا، وقد لعب للنصر والفتح والقادسية.

ويحتل الكونغولي دوريس سالومو، الذي لعب للفتح، المركز الثالث على قائمة الهدافين الأجانب وفي جعبته 56 هدفًا، ويتواجد برازيلي ثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري السعودي، وهو فيكتور سيموس اللاعب السابق للأهلي وسجل 53 هدفًا، ويأتي خلفه مواطنه كارلوس إدواردو لاعب الهلال وبفارق 3 أهداف فقط (50 هدفًا).

ويملك الهلال 20 نقطة من 9 مباريات في صدارة ترتيب الدوري السعودي، مع النصر الذي يملك نفس الرصيد من نفس عدد المباريات.