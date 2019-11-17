عناوين الصحف الرياضية: ”الثنائي الخفي“ في ريال مدريد.. وبرشلونة يرفض التخلي عن راكيتيتش.. و“عودة الصدام“ (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 وتأهل منتخبات جديدة للنهائيات، وتصريحات المدير الرياضي لنادي برشلونة الفرنسي إيريك ابيدال، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باستعدادات نادي الهلال لإياب نهائي دوري أبطال آسيا، ومونديال الجوجيتسو في الإمارات، وثنائي ريال مدريد الخفي كاسيميرو وفالفيردي والجدل بين كريم بنزيما ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الحفل الذي نظمته، وشهد تكريم عدة نجوم سابقين وحاليين.

كما أجرت حوارًا مع الدولي الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، والذي قال: ”لدي العديد من الناس الذين يقولون لي رودري هذا لا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال، والذي قال: ”المجموعة التي نتوافر عليها حاليًّا أفضل من الموسم الماضي“.

كما اهتمت بالكرواتي إيفان راكيتيتش، وكتبت: ”برشلونة رفض عرضًا للتخلي عن راكيتيتش يبلغ 15 مليون يورو“.

كما تحدثت عن الجدل الذي تركه لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وخصوصًا ضد النجم ليونيل ميسي مع تيتي، مدرب البرازيل.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كأس ديفيز في نسخته الجديدة التي أطلقها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وكتبت: ”فورمولا بيكيه“.

كما اهتمت بتصريحات الفرنسي إريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، بشأن سياسة التوقيعات الجديدة في الفريق.

الصحيفة تحدثت عن تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”ألمانيا وهولندا وكرواتيا والنمسا يتأهلون لنهائيات أمم أوروبا 2020“.

آس

ركزت الصحيفة على الثنائي البرازيلي كاسيميرو والأوروغوياني فيدي فالفيردي ودورهما الكبير في ريال مدريد، إذ ساهما في إعادة التوازن والتألق وكتبت: ”الثنائي الخفي“.

كما اهتمت بمشاركة لاعبي ريال مدريد برفقة منتخبات بلدانهم، وكتبت: ”هازارد وكروس يسجلان وغاريث بيل لعب ساعة“.

كما تحدثت عن رغبة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تمديد عقد روبيرت مورينو، مدرب المنتخب الإسباني.

كما أجرت حوارًا مع ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، والذي ما زال يعتبره عشاق الفريق محسوبًا على ريال مدريد لكونه تربى في مدرسة الفريق الملكي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الجدل الذي دار بين مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن عودته لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”عودة الصدام“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي الأخير في تصفيات أمم أوروبا أمام ألبانيا، وكتبت: ”من أجل إنهاء التصفيات في المركز الأول“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للسيدات، وكتبت: ”أولمبيك ليون فوز كلاسيكي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نادي الهلال السعودي الذي يستعد لإياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، وكتبت: ”الهلال ينقل معسكره لسايتاما“.

كما تحدثت عن تصريح لاعب النصر السابق إبراهيم العيسي بشأن اللقاء، وكتبت: ”العيسي أتمنى فوز أوراوا“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالاجتماع العاجل لمناقشة آلية المنتخبات، وكتبت: ”اجتماع عاجل لمناقشة آلية المنتخبات“.

كما اهتمت -أيضًا- باحتضان السعودية لكأس العالم في قفز الحواجز، وبقاء رومارينيو في الاتحاد السعودي حيث مدد عقده حتى 2022.

الصحافة الإمارتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس العالم في الجوجيتسو، وكتبت: ”34 ميدالية تضع منتخبنا في القمة“.

كما تحدثت عن إحصائيات فرق دوري الخليج العربي والتي تخص صعود أبناء الفريق للفريق الأول، وكتبت: ”العين في الصدارة بـ42،3% والجزيرة وصيفًا بـ10 لاعبين“، و“ عيال النادي 21،6% في دورينا“.

الصحيفة أجرت حوارًا مع جون تيري، نجم تشيلسي السابق، وكتبت: ”جون تيري: أنا المدرب القادم للأسود الثلاثة“.

كما تحدثت عن السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكتبت: ”ميسي يعود لهز الشباك البرازيلية بعد 7 سنوات“، و“التانغو يهدد منتخبات كوبا أمريكا قبل النسخة الـ 47“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على منتخب إيطاليا الذي تأهل لنهائيات أمم أوروبا ويسعى للفوز العاشر على التوالي والعلامة الكاملة، واهتمت بالمدرب روبيرتو مانشيني وكتبت: ”شجاعة مانشيني“.

كما تحدثت عن التهديدات التي تلقاها أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي يرغب يوفنتوس في عودته، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يريد بول بوغبا“.

كما اهتمت بالتهديد الذي تلقاه انطونيو كونتي وبيان إنتر ميلان بشأن الموضوع.