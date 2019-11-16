كرواتيا تنتزع بطاقة العبور إلى ”يورو 2020“ بإسقاط سلوفاكيا (فيديو)

انتزع المنتخب الكرواتي، يوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الكرواتي على ضيفه السلوفاكي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثامنة للمجموعة الخامسة من التصفيات.

وأحرز ثلاثية كرواتيا، نيكولا فلاسيتش وبرونو بيتكوفيتش وإيفان بيرسيستش في الدقائق 56 و60 و74، بينما جاء هدف سلوفاكيا الوحيد عبر روبيرت بوزيتيك في الدقيقة 32.

كرواتيا 3 × 1 سلوفاكيا | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/fgNmqQj9t5 — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 16, 2019

وشهدت الدقيقة 66 طرد روبيرت ماك لتلعب سلوفاكيا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وكان المنتخب الويلزي قد فاز في وقت سابق اليوم على إذربيجان بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر كرواتيا الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط عن المجر، تليه ويلز برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن سلوفاكيا وأخيرًا إذربيجان برصيد نقطة واحدة.

وانتزعت كرواتيا بطاقة العبور إلى أمم أوروبا بعدما اتسع فارق النقاط بينهم وبين ويلز صاحبة المركز الثالث إلى خمس نقاط.