مباراة الأرجنتين والبرازيل.. لحظة وصول ميسي ومنتخب التانغو إلى الرياض (فيديو)

وصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض ودية أمام البرازيل.

وأظهرت لقطات مصورة وصول ميسي إلى الرياض، وسط استقبال هادئ من الجميع.

ومن المقرر أن تقام المباراة، غدًا الجمعة، في استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

#يحدث_الآن| الأرجنتيني ميسي يتقدم بعثة منتخب بلاده الواصلة إلى الرياض استعداداً لملاقاة البرازيل غداً.. pic.twitter.com/pOpWs55Cs7 — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) November 14, 2019

استقبال هادي وجميل ل ميسي????????????????????❤️ pic.twitter.com/kpiJ4S9tzQ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2019

وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين الذي أنهى هذا اليوم معسكره في مدينة بالما الإسبانية، بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار الأسبوع.

وبعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال ونيجيريا وديًا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستنطلق في مارس من العام المقبل.

ويختتم منتخب الكناري العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية، في أبو ظبي بالإمارات العربية، وفقًا لبيان الاتحاد البرازيلي.

وستكون هذه مباراة البرازيل والأرجنتين الثانية التي تقام في السعودية، حيث سبق أن استضافت المملكة السوبر كلاسيكو في أكتوبر 2018، وذلك في إطار دورة رباعية ودية شارك فيها أيضًا منتخبا السعودية والعراق، وانتهت بفوز السليساو باللقب، أما هذه المرة فستكون المباراة منفردة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي انطلق في 11 أكتوبر 2019 وسيمتد حتى 15 ديسمبر.

ولم تفز البرازيل بأي من المباريات الأربع الودية التي خاضتها بعد كوبا أمريكا التي توج بها في يوليو الماضي.