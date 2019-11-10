طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين ”سوبر كلاسيكو“ في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين ”سوبر كلاسيكو“، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأكبر بين المباريات العالمية، إذ ستقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000.

مباريات البرازيل والأرجنتين .. مليانة حماس ومتعة وتنافسية ????

احجز تذكرتك ولا تفوت السوبر كلاسيكو في #موسم_الرياض بملعب جامعة الملك سعود ????https://t.co/KWfBzoBh2J pic.twitter.com/YZELjqEP62 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 9, 2019

وبعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال ونيجيريا وديًا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستنطلق في مارس من العام المقبل.

ويختتم منتخب الكناري العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في أبوظبي بالإمارات العربية، وفقًا لبيان الاتحاد البرازيلي.

ستكون هذه مباراة البرازيل والأرجنتين الثانية التي تقام في السعودية، حيث سبق أن استضافت المملكة السوبر كلاسيكو في أكتوبر 2018، وذلك في إطار دورة رباعية ودية شارك فيها أيضًا منتخبا السعودية والعراق، وانتهت بفوز السليساو باللقب، أما هذه المرة فستكون المباراة منفردة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي انطلق في 11 أكتوبر 2019 وسيمتد حتى 15 ديسمبر.

وقد يعود النجم ليونيل ميسي لصفوف الأرجنتين في ودية البرازيل، حيث ستنتهي العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لثلاثة أشهر بعد انتقاداته لاتحاد الكونميبول واتهامه بالفساد عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا التي ودعها منتخب ”التانغو“ من نصف النهائي على يد البرازيل البطلة.

ولم تفز البرازيل بأي من المباريات الأربع الودية التي خاضتها بعد كوبا أمريكا التي توج بها في يوليو الماضي.