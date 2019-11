ردة فعل بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال بعد هدف سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد أوزبكستان (فيديو)

أظهر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي، انبهاره بهدف سالم الدوسري في مباراة المنتخب السعودي مع أوزبكستان، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، الخميس.

وسجل سالم الدوسري هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89، ليقلب المنتخب السعودي تأخره مرتين إلى فوز 3/2، وينتزع صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط في حين تراجع منتخب أوزبكستان إلى المركز الثاني.

وانتشر مقطع فيديو لغوميز وهو يحتفي بهدف سالم الدوسري، زميله في نادي الهلال، ويقول غوميز باللغة العربية ”الله، سالم، الله، سالم“، حيث ظهر وكأنه يقلد صوت معلق قناة الرياضية السعودية، الذي تأثر بالهدف.

كما نشر غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، صورة له وهو يتابع المباراة حيث كان يرتدي قميص المنتخب السعودي، وكتب: ”أين قهوتي العربية؟ أحتاجها لإرسال الحظ السعيد للبلد الذي أحبه #YallaKSA“.

وسجل غوميز 6 أهداف للهلال في الدوري السعودي الموسم الحالي، إلى جانب 10 أهداف في دوري أبطال آسيا (هداف المسابقة)، علمًا أن الزعيم فاز 1/0 على أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي البطولة، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم 24 نوفمبر الحالي.

Where is my Arab coffee!? I need it to send good luck for the country I love #YallaKSA ???????? pic.twitter.com/DbAbul8d4n

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 14, 2019