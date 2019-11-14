ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

تصدّر المنتخب السعودي، مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الخميس.

ووصل المنتخب السعودي للنقطة الثامنة، متقدما بنقطتين على المنتخب الأوزبكي.

ويتأهل أوائل المجموعات لأمم آسيا مباشرة، وللمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وفي التفاصيل، انتزع المنتخب السعودي فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على أوزبكستان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقدم المنتخب الأوزبكي في الدقيقة 16، بتوقيع إلدور شومورودوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة خاطئة من ياسر الشهراني، في حين تعادل الأخضر السعودي في الدقيقة 23، سجله سلمان الفرج⁩ من ركلة جزاء.

وتقدم المنتخب الأوزبكي مجددًا بتوقيع أوتابيك شوكوروف من ضربة جزاء في الدقيقة 56، لكن سلمان الفرج تعادل للأخضر في الدقيقة 85.

أهداف المباراة | أوزباكستان 2 : 3 السعودية#معاك_يالأخضر ???????????????? pic.twitter.com/5ECXaAkGyQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2019

وجاء هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 89 بتوقيع سالم الدوسري.

وحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني مقابل تعادلين في التصفيات، ليرفع الفوز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، في حين تراجع منتخب أوزبكستان إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.