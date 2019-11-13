تقارير: زوكانوفيتش يرحل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن السويسرى كريستيان غروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، وافق على الاستغناء عن خدمات المدافع البوسني زوكانوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن غروس أخبر مسؤولي النادي أنه ينوي مواصلة الاعتماد على الثنائي محمد خبراني، وعبد الباسط هندي في قلب الدفاع، بالإضافة إلى وجود محمد الفتيل، ومعتز هوساوي الذي دخل التدريبات الجماعية، وينتظر إشراكه في المباريات الرسمية بشكل تدريجي.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يحدد غروس الأجنبي السابع الذي يعوض رحيل المدافع البوسني بعد مشاهدته وضع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان أهلي جدة ضم زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد وتحقيق انطلاقة مميزة.

يُذكر أن زوكانوفيتش مثَّل منتخب البوسنة والهرسك في 36 لقاءً دوليًّا منذ اللقاء الأول في 2012، وكان في التشكيلة الأولية التي ستلعب مونديال 2014 بالبرازيل، ولكن لم ينضم بسبب مشاكل في التأشيرة حرمته من معسكر الفريق الإعدادي قبل البطولة.

أزمة مالية

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”الرياض“ من مصدر مقرّب من داخل أروقة النادي الأهلي بأن الوضع المالي داخل النادي متأزم، واصفًا أياه بـ“الخانق“ للإدارة الأهلاوية، كاشفًا عن قضايا مالية جديدة ستظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، ستضع مجلس الإدارة في حرج مع بعض اللاعبين.

وأضافت الصحيفة: ”تعمل إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصائغ في الفترة الحالية على إيجاد وسائل استثمارية للنادي قد تساعدهم في إيجاد موارد تنجح من خلالها في تجاوز الأزمة الحالية، بالإضافة إلى وقفة ودعم الهيئة العامة للرياضة لحل مشكلة الديون والمستحقات المالية للاعبي الفريق الكروي الأول“.