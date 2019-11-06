الأمير منصور بن مشعل يعد لاعبي النادي الأهلي السعودي بمكافآت غير مسبوقة حال تحقيق لقب الدوري 

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، وعد بمكافآت خيالية للاعبي فريقه حال تحقيقه الدوري.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، يوم الأربعاء، فإن الأمير منصور بن مشعل قد سلم شيكًا، يوم الثلاثاء، بقيمة نصف مليون ريال، وهي قيمة مكافأة اللاعبين بعد تحقيقهم الفوز على الاتحاد في ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووعد الأمير منصور، بحسب الصحيفة، لاعبي الفريق باستمرار مضاعفة المكافأة، وتقديم كامل الدعم لهم في حال تحقيق الانتصارات المتتالية.

ووعدهم المشرف الأهلاوي بمكافأة تاريخية وغير مسبوقة، حال التتويج بلقب بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق المركز الرابع في الموسم الماضي وتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل برفقة النصر والهلال والتعاون.

الراقي يواجه الفيصلي في المباراة المقبلة في 23 من الشهر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحتل كتيبة جروس المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري برصيد 17 نقطة، حيث فازت في خمس مباريات، وتعادلت في اثنتين وخسرت مثليهما.

وسبق لجروس أن حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد خلال قيادته للفريق في ولايته الأولى.