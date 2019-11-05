النادي الأهلي السعودي يكتسح الجندل ويتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

النادي الأهلي السعودي يكتسح الجندل ويتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل النادي الأهلي السعودي، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد اكتساح الجندل، الناشط في الدرجة الثانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونجح الجندل في تحقيق مفاجأة كبرى في أول 45 دقيقة، بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف سجله فهد العنزي، في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، انتفض النادي الأهلي، ليسجل رباعية كاملة، بدأها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الراقي، وذلك في الدقيقة 49.

وبعد التعادل (1-1)، نجح الأهلي في التقدم بالنتيجة (3-1)، في دقيقتين فقط، حيث سجل الثاني سلمان المؤشر في الدقيقة 58، قبل أن يحرز حسين المقهوي الثالث في الدقيقة 60.

ونجح النجم البرازيلي لوكاس ليما، في تسجيل الهدف الرابع والأخير للأهلي في المباراة، في الدقيقة 77، ليتأهل الفريق رسميًا إلى دور الـ32.

كما تأهل الثلاثاء لدور الـ32 كل من، الوحدة بالتغلب على الشرق، والجيل بالتغلب على الأنوار، وأبها بالتغلب على القيصومة، والروضة بالتغلب على القادسية بنفس النتيجة بهدفين لهدف.

فيما تأهل لدور الـ32 فريق المجزل بالتغلب على طويق بثلاثة أهداف لهدف.

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