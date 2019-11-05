النادي الأهلي السعودي يكتسح الجندل ويتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل النادي الأهلي السعودي، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد اكتساح الجندل، الناشط في الدرجة الثانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.
ونجح الجندل في تحقيق مفاجأة كبرى في أول 45 دقيقة، بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف سجله فهد العنزي، في الدقيقة 23.
وفي الشوط الثاني، انتفض النادي الأهلي، ليسجل رباعية كاملة، بدأها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الراقي، وذلك في الدقيقة 49.
???? أهداف المباراة | #الاهلي 4 : 1 #الجندل#الاهلي_الجندل pic.twitter.com/yQRzhdu7dc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 5, 2019
وبعد التعادل (1-1)، نجح الأهلي في التقدم بالنتيجة (3-1)، في دقيقتين فقط، حيث سجل الثاني سلمان المؤشر في الدقيقة 58، قبل أن يحرز حسين المقهوي الثالث في الدقيقة 60.
ونجح النجم البرازيلي لوكاس ليما، في تسجيل الهدف الرابع والأخير للأهلي في المباراة، في الدقيقة 77، ليتأهل الفريق رسميًا إلى دور الـ32.
#المجزل✔#أبها ✔#الوحدة ✔#الروضة ✔#الأهلي ✔
— الفرق المتأهلة اليوم إلى دور الـ32 من #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين.. ????⚽#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Xi3EzeWThI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 5, 2019
كما تأهل الثلاثاء لدور الـ32 كل من، الوحدة بالتغلب على الشرق، والجيل بالتغلب على الأنوار، وأبها بالتغلب على القيصومة، والروضة بالتغلب على القادسية بنفس النتيجة بهدفين لهدف.
فيما تأهل لدور الـ32 فريق المجزل بالتغلب على طويق بثلاثة أهداف لهدف.