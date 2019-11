ميسي يقود استعدادات منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في ”سوبر كلاسيكو“ بالسعودية

غادر ليونيل ميسي، قائد برشلونة، المطار في طريقه إلى بالما دي مايوركا؛ للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لمواجهة البرازيل في السعودية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، اليوم الإثنين، إن القائد الأرجنتيني سيصل إلى فندق“ميليا بالما باي“ في بالاو دي كونغرس، حيث من المتوقع وصول سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي، والمتألق باولو ديبالا من يوفنتوس.

وسيواصل الفريق تدريباته في مايوركا، حتى يوم الخميس، قبل الانتقال لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وأوروغواي.

وسيتدرب أبطال العالم مرتين، حتى يوم الأربعاء، في مدينة مايوركا الرياضية، وستفتح بعض التدريبات للجماهير لمدة خمس عشرة دقيقة، اليوم وغدًا، في التدريب المقرر أن يبدأ في الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

