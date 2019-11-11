ميسي يقود استعدادات منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في ”سوبر كلاسيكو“ بالسعودية

غادر ليونيل ميسي، قائد برشلونة، المطار في طريقه إلى بالما دي مايوركا؛ للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لمواجهة البرازيل في السعودية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، اليوم الإثنين، إن القائد الأرجنتيني سيصل إلى فندق“ميليا بالما باي“ في بالاو دي كونغرس، حيث من المتوقع وصول سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي من مانشستر سيتي، والمتألق باولو ديبالا من يوفنتوس.

وسيواصل الفريق تدريباته في مايوركا، حتى يوم الخميس، قبل الانتقال لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وأوروغواي.

وسيتدرب أبطال العالم مرتين، حتى يوم الأربعاء، في مدينة مايوركا الرياضية، وستفتح بعض التدريبات للجماهير لمدة خمس عشرة دقيقة، اليوم وغدًا، في التدريب المقرر أن يبدأ في الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

???? — Messi departured from Barcelona to join the Argentina selection. pic.twitter.com/8PSnxYuAUe — Barca Universal (@BarcaUniversal) November 11, 2019

وستكون مباراة السعودية الأولى لميسي مع منتخب بلاده بعد قضاء ثلاثة شهور للإيقاف؛ عقب طرده في كأس كوبا أمريكا في البرازيل الصيف الماضي.

وستغادر بعثة الأرجنتين المدينة الإسبانية، صباح الخميس، إلى السعودية لمواجهة البرازيل، يوم الجمعة المقبل، في استاد جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“ في الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين ”سوبر كلاسيكو“، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأكبر بين المباريات العالمية، إذ ستقام يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000 ريال.

وستكون هذه مباراة البرازيل والأرجنتين الثانية التي تقام في السعودية، حيث سبق أن استضافت المملكة السوبر كلاسيكو، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وذلك في إطار دورة رباعية ودية شارك فيها أيضًا منتخبا السعودية والعراق، وانتهت بفوز السليساو باللقب.

أما هذه المرة فستكون المباراة منفردة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي انطلق في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وسيمتد حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

Messi is back in Argentina ???????????? pic.twitter.com/4s7Zw6FL7R — Leo Messi (@LionalM87) November 11, 2019

ميسي المتألق

وسيخوض ميسي المباراة وهو في قمة تألقه بعدما سجل هدفين من ركلتين حرتين مذهلتين ليحرز أول ثلاثية له هذا الموسم ويقود برشلونة للفوز 4-1 على سيلتا فيغو واستعادة صدارة الليغا، يوم السبت.

ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء بهدوء ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 23، لكنه ارتكب خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس أولازا التعادل لسيلتا بعد ركلة حرة في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أعاد ميسي التقدم لبرشلونة بعد تنفيذ ركلة حرة من مدى بعيد بشكل مذهل في أعلى الزاوية.

وكرر ميسي الأمر ذاته في بداية الشوط الثاني ليحرز الثلاثية رقم 34 في مسيرته بالدوري الإسباني ويعادل إنجاز كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأحرز سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليحقق برشلونة فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ليفانتي في الجولة الماضية بالدوري المحلي ثم التعادل دون أهداف على أرضه مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.