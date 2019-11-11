 تقارير: نادي الهلال السعودي يستهدف ضم رومارينيو محترف الاتحاد مقابل عمر خربين – إرم نيوز‬‎

تقارير: نادي الهلال السعودي يستهدف ضم رومارينيو محترف الاتحاد مقابل عمر خربين

تقارير: نادي الهلال السعودي يستهدف ضم رومارينيو محترف الاتحاد مقابل عمر خربين

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستهدف التعاقد مع جوهرة اتحاد جدة، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق البرازيلي رومارينيو.

وقال علي القحطاني، الناقد الرياضي في قناة 24 والصحفي بجريدة الرياض، عبر حسابه على ”تويتر“، إن الصفقة قد تشهد انضمام محترف الهلال السوري عمر خربين الذي قد يرحل إلى الاتحاد.

فيما قال الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على تويتر: ”الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الأجانب رومارينهو، نفسي أشوف ردة فعل بعض إعلاميي الاتحاد اللي أصبحوا هلاليين أكثر من الهلاليين أنفسهم، أعتقد بيقولون وش المشكلة الاتحاد سيئ هذا الموسم و من باب الدعم يروح للهلال“.

ويتبقى حوالي 44 يومًا على الفترة التي تسمح للاعب البرازيلي رومارينيو داسيلفا بالانتقال إلى أي ناد آخر دون العودة لإدارة ناديه التي تملك عقده وبطاقته الدولية، إلا أن النادي لم يعلن طي الملف بتجديد عقد اللاعب.

وبدأت إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها لتجديد عقد رومارينيو بعد أن أولت هذا الملف أولوية لغلقه وقطع كل الطرق لانتقاله لأي ناد محلي أو خارجي، خاصة أن اللاعب مرغوب لدى أندية برازيلية وإماراتية كانت سعت للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد إلى يوليو 2020.

حمد الصنيع

من جهة أخرى، علق حمد الصنيع، الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة، على الخطاب الأخير الذي تلقاه النادي من لجنة الانضباط، باتحاد الكرة السعودي، بشأن مستحقات اللاعب أحمد العوفي.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”وصلنا استفسار عن مستحقات أحمد العوفي وستحل تلك القضية قريبًا. كان هناك مستحقات لانتقال ألكسندر بريغوفيتش وجاري رودريغيز ولاعبين آخرين، منعتنا من الحصول على الرخصة الآسيوية، وسيتم الانتهاء منها“.

وأضاف: ”أنهينا عقد خوسيه سييرا مدرب الفريق السابق، وسيستلم مستحقاته، وسيكو سانوجو أخطأ بالسفر دون إخطارنا، وسنحل المسألة معه“.

وأردف: ”أنا لا أتدخل في كل كبيرة وصغيرة بالنادي. كل ما يقال عن هذا الشأن غير صحيح“.

وواصل الصنيع: ”لا يمكن أن أقبل على نفسي بالتدخل في كل شيء، ولم أطرق باب النادي، بل طلب مني ذلك الرئيس أنمار الحائلي“.

وأضاف: ”متفائل في موضوع الاحتجاج الذي قدمناه، بشأن مشاركة اللاعب أحمد مصطفى مع أبها، بعد رفع الاستئناف في القرار الصادر ضد الاتحاد“.

وأتم: ”ننتظر حيثيات القرار من لجنه الانضباط، ولن نصمت عن حقوقنا، وطموحنا المنافسة على كأس الملك والبطولة العربية، ومركز متقدم في الدوري السعودي للمحترفين“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي الهلال
الدوري السعودي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
مختارات
نادي الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة