تقارير: نادي الهلال السعودي يستهدف ضم رومارينيو محترف الاتحاد مقابل عمر خربين

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستهدف التعاقد مع جوهرة اتحاد جدة، المحترف البرازيلي في صفوف الفريق البرازيلي رومارينيو.

وقال علي القحطاني، الناقد الرياضي في قناة 24 والصحفي بجريدة الرياض، عبر حسابه على ”تويتر“، إن الصفقة قد تشهد انضمام محترف الهلال السوري عمر خربين الذي قد يرحل إلى الاتحاد.

خاص .. ادارة #الهلال ترغب في التعاقد مع مهاجم نادي #الاتحاد البرازيلي ( رومارينهو ) .. — علي القحطاني (@alialqahtani89) November 10, 2019

فيما قال الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على تويتر: ”الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الأجانب رومارينهو، نفسي أشوف ردة فعل بعض إعلاميي الاتحاد اللي أصبحوا هلاليين أكثر من الهلاليين أنفسهم، أعتقد بيقولون وش المشكلة الاتحاد سيئ هذا الموسم و من باب الدعم يروح للهلال“.

نقلاً عن @alialqahtani89 و انا اثق فيه#الهلال يرغب بالتعاقد مع العين المفتحة في الاتحاد من اللاعبين الاجانب رومارينهو????

نفسي اشوف ردة فعل بعض إعلاميين #الاتحاد اللي اصبحوا هلاليين اكثر من الهلاليين انفسهم????

اعتقد بيقولون

وش المشكلة الاتحاد سيئ هالموسم و من باب الدعم يروح للهلال — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 10, 2019

ويتبقى حوالي 44 يومًا على الفترة التي تسمح للاعب البرازيلي رومارينيو داسيلفا بالانتقال إلى أي ناد آخر دون العودة لإدارة ناديه التي تملك عقده وبطاقته الدولية، إلا أن النادي لم يعلن طي الملف بتجديد عقد اللاعب.

وبدأت إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها لتجديد عقد رومارينيو بعد أن أولت هذا الملف أولوية لغلقه وقطع كل الطرق لانتقاله لأي ناد محلي أو خارجي، خاصة أن اللاعب مرغوب لدى أندية برازيلية وإماراتية كانت سعت للتعاقد معه على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد إلى يوليو 2020.

حمد الصنيع

من جهة أخرى، علق حمد الصنيع، الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة، على الخطاب الأخير الذي تلقاه النادي من لجنة الانضباط، باتحاد الكرة السعودي، بشأن مستحقات اللاعب أحمد العوفي.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”وصلنا استفسار عن مستحقات أحمد العوفي وستحل تلك القضية قريبًا. كان هناك مستحقات لانتقال ألكسندر بريغوفيتش وجاري رودريغيز ولاعبين آخرين، منعتنا من الحصول على الرخصة الآسيوية، وسيتم الانتهاء منها“.

وأضاف: ”أنهينا عقد خوسيه سييرا مدرب الفريق السابق، وسيستلم مستحقاته، وسيكو سانوجو أخطأ بالسفر دون إخطارنا، وسنحل المسألة معه“.

وأردف: ”أنا لا أتدخل في كل كبيرة وصغيرة بالنادي. كل ما يقال عن هذا الشأن غير صحيح“.

وواصل الصنيع: ”لا يمكن أن أقبل على نفسي بالتدخل في كل شيء، ولم أطرق باب النادي، بل طلب مني ذلك الرئيس أنمار الحائلي“.

وأضاف: ”متفائل في موضوع الاحتجاج الذي قدمناه، بشأن مشاركة اللاعب أحمد مصطفى مع أبها، بعد رفع الاستئناف في القرار الصادر ضد الاتحاد“.

وأتم: ”ننتظر حيثيات القرار من لجنه الانضباط، ولن نصمت عن حقوقنا، وطموحنا المنافسة على كأس الملك والبطولة العربية، ومركز متقدم في الدوري السعودي للمحترفين“.