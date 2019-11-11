تقارير: بالميراس البرازيلي يطلب ضم جوليانو نجم نادي النصر السعودي في صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين ناديي النصر السعودي وبالميراس البرازيلي، برحيل جوليانو دي باولا مقابل انضمام اللاعب رافائيل فيغا للعالمي.

والنصر يقدم مستوى رائعًا في الفترة الأخيرة، بعد بداية ضعيفة مطلع الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال، بعد مرور 9 جولات.

وأشار موقع ”diariopiaui“ البرازيلي، إلى أن الصفقة يمكن أن تتم سواء بمبلغ مالي أو عن طريق التبادل، بحصول النصر على أحد نجوم بالميراس.

ويعد فيغا أحد أبرز نجوم نادي بالميراس، حيث يجيد اللعب في الجناح الأيسر أو الارتكاز أو صناعة اللعب أو الوسط.

وخاض فيغا مع ناديه البرازيلي 34 مباراة تمكن خلالها من إحراز 4 أهداف وصناعة 2 آخرين، وقدم مستويات متميزة مع الفريق أدت إلى رغبة النصر في الحصول على خدماته.

وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على خدمات البرازيلي جوليانو البالغ من العمر 29 عامًا، في الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من صفوف نادي فناربخشه التركي، في صفقة كلفت خزينة العالمي مبلغ 10 ملايين يورو.

وخلال العام الذي حمل اللاعب خلاله قميص أصفر العاصمة، فقد خاض 48 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 19 هدفًا وصنع 11 أخرى، متوجًا مع الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ 2028/2019.

وتأهل نادي النصر السعودي إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه مساء أمس السبت على عفيف بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما يستعد ”العالمي“، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة من العيار الثقيل، ضد الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020، يوم 24 من نوفمبر الجاري.