نادي النصر السعودي يبحث ضم أمين بخاري حارس الاتحاد

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها ترغب في التفاوض مع حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، الحارس أمين بخاري.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة النصر قد بعثت استفسارًا حول المدة المتبقية للحارس تمهيدًا للدخول في التفاوض مع وكيل أعماله قبل دخوله فترة الأشهر الستة الحرة.

ويملك النصر حارسي مرمى، هما: المحترف الإسترالي برادلي غونز، والدولي السعودي وليد عبدالله، وكلاهما يبلغ من العمر 36 عامًا، لذلك يسعى النصراويون إلى تدعيم مركز حراسة المرمى.

من جهة أخرى، تقرر إجراء قرعة دور الـ32 من ‏مسابقة كأس خادم الحرمين في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل.

وكان النصر قد تأهل لدور الـ32 بعدما تغلب على فريق عفيف بخمسة أهداف لهدف في دور الـ 64 في مباراة لم تشهد زخمًا إعلاميًا لتعارضها مع مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.