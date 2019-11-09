نادي النصـر يكتسح عفيف ويتأهل لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق نادي النصر فوزًا كبيرًا على عفيف بخمسة أهداف مقابل واحد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019.

دخل النصر مباراة عفيف بغياب بعض النجوم، أبرزهم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء بعض الأمور الشخصية.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجلهما أحمد موسى في الدقيقة 23، وعوض خميس في الدقيقة 44.

كاس خادم الحرمين الشريفين : عفيف 1 – 5 النصر | اهداف المباراة HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/UwJdmzYMAd تابع حسابي الاساسي @arbhdd pic.twitter.com/R7lVLiTrP5 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) November 9, 2019

وفي الشوط الثاني، أضاف النصر 3 أهداف أخرى، عن طريق حمد آل منصور في الدقيقة 51، وأحمد موسى في الدقيقة 55، وجوليانو دي باولا في الدقيقة 71.

وقبل نهاية اللقاء، أحرز فريق عفيف هدفًا شرفيًا جاء عن طريق حمزة بن عبدة في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، تأهل نادي النصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لينضم إلى الفرق الكبرى؛ مثل الهلال والأهلي والاتحاد.