عناوين الصحف الرياضية السعودية والعالمية: ”ميسي العبقري“.. و“عاصفة بيضاء“.. و“اقتربت“ من نادي الهلال (صور)

شكل الفوز الكبير لبرشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني واستمرارهما في الصدارة وفوز نادي الهلال السعودي على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا، أبرز عناوين الصحف الرياضية السعودية والعالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقاء القمة بين يوفنتوس وميلان وأزمة نابولي في إيطاليا ولقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية السعودية والعالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لريال مدريد ضد إيبار 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”عاصفة بيضاء“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على سيلتا فيغو 4-1، وكتبت: ”ثلاثية من ميسي لتجاوز المرحلة الصعبة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاءات الأحد وأهمها ديربي إشبيلية بين ريال بتيس وإشبيلية.

سبورت

ركزت الصحيفة على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقيادته برشلونة للفوز على سيلتا فيغو بتسجيله ”هاتريك“، وكتبت: ”ميسي، ميسي، ميسي ووحده ميسي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الكبير على إيبار، وكتبت: ”مهرجان لريال مدريد في إيبوروا“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول، وكتبت: ”ماشين يؤمن بالمفاجأة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني بفضل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصفته: ”إنه عبقري“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد خارج ملعبه أمام إيبار 4-0، وكتبت: ”بنزيما يقود ريال مدريد لفوز كبير في إيبار“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بلقاء إسبانيول وأتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانا، اليوم الأحد.

آس

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لريال مدريد أمام إيبار 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد كبير“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على سيلتا فيغو بفضل تألق نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”برشلونة هو ميسي“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وإسبانيول ولقاءات يوم الأحد في الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاء القمة في الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون وكتبت: ”سوف تمزق“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان الصعب على ستاد بريست بفضل هدف متأخر من إيكاردي، وكتبت: ”إيكاردي يمنح أجنحة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بالفوز الصعب لإنتر ميلان على هيلاس فيرونا 2-1 وتصدره الدوري الإيطالي ”مؤقتا“، وكتبت: ”باريلا من أجل كونتي“.

كما تحدثت عن تعادل نابولي أمام جنوى واستمرار أزمة الفريق، وكتبت: ”نابولي الصافرات“.

كما اهتمت بلقاء القمة بين يوفنتوس وميلان رغم تباين نتائج الفريقين، وكتبت: ”يوفنتوس – ميلان ليس لقاء سهلًا“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن يوفنتوس قبل مواجهة القمة أمام ميلان في الدوري الإيطالي والتغييرات التي طرأت عليه في ظل قيادة المدرب ماوريسيو ساري، وكتبت: ”يوفنتوس آخر“.

كما تحدثت عن الفوز الكبير لتورينو على حساب بريشيا 4-0.

الصحيفة اهتمت بفوز إنتر ميلان الصعب على هيلاس فيرونا بفضل لاعب وسطه باريلا.

وعادت للحديث عن أزمة نابولي بعد تعادله سلبيًّا أمام جنوى، وكتبت: ”أزمة نابولي كم من الصافرات؟“.

الصحف البريطانية

دايلي ميل

ركزت الصحيفة على الانتقادات التي كثرت بشأن تقنية الفيديو، خاصة بعد مباراة توتنهام وشيفيلد يونايتد، مساء السبت، قائلة: ”تقنية الفيديو تقتل لعبتنا!“، كريس وايلدر يقود حملة الاحتجاج بعد إلغاء هدف آخر لهم.

وعن مباراة ليستر سيتي وآرسنال، كتبت: ”ثعالب برندن تصدم آرسنال“.

دايلي إكسبريس

ركزت الصحيفة في صدر صفحاتها على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، وعنونت: ”نحن لسنا في خطر“، بيب غوارديولا يتعهد بأن يثبت لكلوب بأن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل.

الصحف السعودية

الرياضية

اهتمت الصحيفة بفوز الهلال على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 1-0 وكتبت: ”اقتربت“.

كما ألقت الصحيفة الضوء على النهائي بعدة عناوين أبرزها: ”أسطورة الدفاع يزف الكأس“ و“الأزرق يطوي عزوف 17 سنة“ و“نهائي القارة يحبس الأنفاس خلف الشاشات“ و ”أوتوسوكي: الكرة ما زالت في ملعبنا“ و“هيتاشا: محيط الرعب مبهر“ و“الكثيري: هدف الدوسري صحيح“.

عكاظ

ووضعت صحيفة ”عكاظ“ في صدر صفحاتها صورة كبيرة لصاحب هدف الهلال على أوراوا، البيروفي كاريلو، وعنونت: ”ولدت في الدنيا.. عشان تفووووووووووووز“.