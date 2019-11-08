الشباب السعودي يتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية على حساب شباب الأردن (فيديو)

أحرز جمال بلعمري هدفًا قبل النهاية بدقيقتين ليدرك التعادل للشباب السعودي 1-1 مع مستضيفه شباب الأردن ويضمن تأهل فريقه إلى دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وجاء تأهل الشباب السعودي بنتيجة 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه ذهابًا 1-صفر في الرياض.

وتقدم زيد جمال لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 عندما تابع تمريرة عرضية أرضية ووضعها سهلة في شباك عبد الله العويشير حارس الشباب.

لكن الجزائري بلعمري تابع تمريرة عرضية للكولومبي دانيلو أسبريا ليحولها إلى شباك رشيد عبد الله حارس شباب الأردن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

واعترض لاعبو شباب الأردن على الهدف بداعي لمس الكرة يد أحد لاعبي الضيوف قبل أن تصل إلى بلعمري.

#الشباب السعودي يبلغ ربع النهائي بعد تعادله مع #شباب_الأردن 1-1 في إياب دور الـ16 مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد#شباب_الأردن_الشباب#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/JjNYUfYnGN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 8, 2019

وفي وقت سابق فرض مولودية الجزائر التعادل السلبي على مستضيفه القوة الجوية العراقي في ذهاب دور الستة عشرة للبطولة.

وتألق الحارسان خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية.

وأبرز فرص الشوط كانت تسديدة عبد المؤمن جابو في الدقيقة 35 التي تصدى لها محمد صالح حارس القوة الجوية.

كما أهدر الكاميروني روني إيفا فرصة خطيرة أخرى للمولودية من متابعة تمريرة عرضية، لكن صالح كان لها بالمرصاد وأبعد الكرة بقدمه.

وفي المقابل أنقذ أيوب عزي مدافع المولودية مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 27.

وأهدر إيفا فرصة أخرى في الدقيقة 53 من وضع انفراد عقب فشله في السيطرة على الكرة لتتجاوز خط المرمى.

واقترب المولودية من بلوغ دور الثمانية، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة عندما يستضيف القوة الجوية في مباراة العودة.