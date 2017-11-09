رسميًا.. نادي الشباب السعودي يعلن انتهاء قضية المدرب باتشيكو

أعلن نادي الشباب السعودي، انتهاء قضية المدرب السابق، البرتغالي جيمي باتشيكو بعد الدعم من هيئة الرياضة السعودية ممثلة برئيسها تركي آل الشيخ.

وقال الشباب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سدد نادي الشباب اليوم مستحقات المدرب البرتغالي باتشيكو، البالغة نحو مليون و600 ألف ريال، كما صرف مكافأة الفريق الأول، وراتب شهر للعاملين، بالإضافة إلى تسديد بعض المبالغ المستحقة على النادي من قبل شركات تأجير السيارات والفنادق”.

وأضاف “وقدّم المنتسبون للنادي شكرهم وتقديرهم لمعالي المستشار بالديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على دعمه غير المستغرب للنادي، مثمنين جهوده التي أسهمت في تسلّمهم راتب شهر من مستحقاتهم المالية المتأخرة على النادي”.

وقرر تركي آل الشيخ تقديم 3 ملايين ريال لنادي الشباب لتسيير أموره في الفترة المقبلة.