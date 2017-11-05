السعودية.. نادي الشباب مهدد بخصم 6 نقاط

أوضحت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن نادي الشباب مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري السعودي بسبب عدم سداد مستحقات مدربه السابق جايمي باتشيكو.

وكشف حساب برنامج “أكشن يا دوري” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قال إن الشباب مطالب بسداد 1.6 مليون يورو غدًا الإثنين.

وأكد طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب إمكانية خصم 6 نقاط من رصيد النادي.

وقال آل الشيخ إنه سيحاول الحصول على المبلغ والتوصل إلى حل لإنهاء القضية. يشار إلى أن القضية بدأت في سبتمبر الماضي عندما ألزمت محكمة “كاس” نادي الشباب بسداد مستحقات المدرب باتشيكو خلال 60 يومًا.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب نادي الشباب بين يناير ومارس 2015، ويوليو 2009 إلى أبريل 2010، درب خلالها الفريق في 24 مباراة.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، حيث فاز في مباراتين فقط، مقابل 3 تعادلات و4 خسائر.