كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأردن ضد الشباب السعودي في كأس الملك محمد السادس

يخوض نادي شباب الأردن اختبارًا قويًا أمام ضيفه الشباب السعودي اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وتقام اليوم الجمعة أيضًا مواجهة أخرى بين القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر في ذهاب دور الـ16 للبطولة أيضًا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة شباب الأردن ضد الشباب السعودي اليوم في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 18:30 بتوقيت السعودية على ملعب الملك عبدالله الثاني.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 بصوت المعلق فارس عوض.

مشوار الفريقين.. وفرص التأهل

انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز الشباب بهدف نظيف في السعودية، وهو ما يجعل تأهل الفريق السعودي مرهونًا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف بنتيجة أكبر من 1/0، بينما يحتاج شباب الأردن للفوز بفارق هدفين.

وأقصى شباب الأردن نظيره النجم الساحلي التونسي حامل اللقب بعد الفوز بنتيجة 2/1 و1/0 ذهابًا وإيابًا، بينما أطاح الشباب السعودي بنظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3/1 و2/0.

البحث عن المفاجأة

يبحث فريق شباب الأردن عن تحقيق المفاجأة أمام الفريق السعودي وتحقيق الفوز بفارق هدفين متسلحًا بدعم الجماهير واللعب على أرضه.

وقال محمود الحديد المدير الفني لفريق شباب الأردن، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:“ لدينا مواجهة صعبة أمام فريق يمتلك عناصر مميزة ونراهن على فريقنا الشاب وامتلاكه قدرات تكتيكية وأداء جماعيًا، وهدفنا التأهل“.

ويغيب عن فريق شباب الأردن محمد الرازم وخالد عصام، بينما يعود المدافع ورد البري بعد نهاية إيقافه، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس رشيد المحيسري وأمامه محمد مصطفى ومصطفى كمال وأحمد سمير وشوقي القزعة للدفاع، وفي خط ورد البري وسمير رجا وفضل محمد مع ثلاثي الهجوم محمد عصام وزيد أبو عابد مع المهاجم يوسف النبر.

الشباب.. وقدرات ألميرون

يبحث فريق الشباب عن تحقيق التأهل وتكرار التفوق بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن البطولة العربية تعني الكثير بالنسبة لفريقه، مؤكدًا صعوبة لقاء شباب الأردن خاصة أنه أمام منافس قوي وعنيد على أرضه ووسط جمهوره.

ويفتقد الشباب عدة لاعبين مثل محمد السهلاوي وعبدالله الشامخ وحسن الراهب ومحمد عطية للإصابة وعبدالله الحمدان للإيقاف.

ويعتمد ألميرون على تشكيلة تضم الحارس عبدالله العويشر، وأمامه الرباعي الجزائري جمال الدين بلعمري ومحمد سالم وناصر العمراني، والبرازيلي يرجون صوماليا لخط الدفاع، مع خماسي الوسط السنغالي ألفريد نداي، والبرازيلي سيبا، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالملك الشمري، وحسن القايد، وفي الهجوم الكولومبي دانيلو أسبريا.

وقال عادل عبدالرحمن المدير الفني لفريق الشباب السعودي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الشباب لديه أوراق مميزة تستطيع صناعة الفارق خاصة أسبريا وسيبا الذين يقدمان موسمًا مميزًا“.

وأضاف ”شباب الأردن فريق قوي وسريع ومنظم أيضًا ولفت الأنظار إليه في مباراتي النجم الساحلي وأعتقد أن مهمة الشباب السعودي صعبة للغاية في مباراة الليلة، خاصة أن الفريق الأردني يتسم بالأداء السريع والمميز على الأطراف وفي الجانب الهجومي“.

وتابع ”الشباب السعودي عليه أن يقوم بتقسيم مراحل المباراة ويحاول امتصاص حماس لاعبي الشباب الأردني في البداية وعدم استقبال هدف مبكر، وهو أمر مهم لأن الهدف المبكر يمنح الفريق الأردني حماسًا مضاعفًا لتعويض الفارق“.