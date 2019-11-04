نادي الاتحاد السعودي يجدد فوزه على الوصل الإماراتي ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس (فيديو)

جدد نادي الاتحاد السعودي فوزه على منافسه الوصل الإماراتي، بعدما تغلب عليه 2/0، الإثنين، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس)، ليحجز مقعده في ربع نهائي البطولة.

وتأهل نادي الاتحاد إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 4/1، بعد أن فاز 2/1 في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتحت أنظار المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، وضع ألكسندر بريجوفيتش العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وانتهى النصف الأول من المباراة على نتيجة 1/0.

وأضاف البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينهو) الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة قوية في الدقيقة 54.

وهذا الهدف الثالث لرومارينهو على الوصل بعد أن سجل هدفي الاتحاد في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وأصبح الاتحاد أول المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة العربية بانتظار بقية النتائج.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

وأضاف: ”أكد رئيس مجلس الإدارة بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في الإمارات“.

ويملك هنك تين كات، البالغ من العمر 64 عامًا، مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثانياكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.