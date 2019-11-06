سعود آل سويلم عقب مباراة النصر ضد الفيصلي: مبروك الصدارة وعقبال فوز أوراوا على الهلال (فيديو) 

بارك سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق فوز الفريق على الفيصلي، مساء اليوم السبت، بهدفين دون رد، وصعوده لقمة ترتيب جدول الدوري مناصفة مع الهلال.

ونشرت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيسها السابق بارك لهم الصدارة، وتمنى فوز فريق أوراوا الياباني على نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

سعود السويلم :

الف مبروك الفوز وعقبال الدوري والكاس وعقبال فوز اوراوا????. pic.twitter.com/q411t5Cyld — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) November 6, 2019

وحقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على الفيصلي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة مع الهلال برصيد 20 نقطة لكل منهما، إلا أن الهلال يتفوق في عدد الأهداف.

ورد السويلم على ما نشره ماجد عبدالله سابقًا من أن الإدارة السابقة كانت هلالية، حيث تمنى هزيمة ”الزعيم“ أمام الفريق الياباني.

وبعد غياب طويل، ظهر آل سويلم رئيس النصر السابق في فيديو قصير مع الممثل السعودي الشاب زيد السويداء، صنّف فيه جماهير النصر إلى ”نصراويين حقيقيين“ لا يهمهم من يكون الرئيس أو الإدارة ”المهم أن النصر يكسب“.

وفئة أخرى وصفها بأنها ”نرجسية حقودة، إذا لم تدفع لهم سينتقدونك“، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ذات عقول صغيرة تزيد من انقسامات النصراويين وقت الأزمات، وتخلق أزمات وقت الاستقرار.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن تصريحات آل سويلم الناقدة ربما تأتي ردًّا على انتقادات المهاجم السابق ماجد عبدالله لمجلس إدارة آل سويلم.

وقال ماجد عبدالله في تصريحات سابقة: ”الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا أمر لا شكَّ فيه، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي“.

وكان آل سويلم قد ابتعد عن الساحة الرياضية بعد أن ساهم في ظهور فريق النصر ونجومه بمستويات عالية، وفازوا بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ليبتعد بعد نهاية الموسم ويأتي صفوان السويكت خلفًا له.