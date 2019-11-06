التشكيلة الرسمية لمباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، تشكيلته الرسمية لمواجهة الفيصلي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي.

ويتطلع النصر لاستكمال مسلسل عروضه القوية في الفترة الأخيرة والانتصارات التي قدمها بالدوري في مواجهة مفاجآت الفيصلي الذي يسعى للظهور بصورة مميزة أمام حامل اللقب.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط وبالتالي يعني الفوز اعتلاء حامل اللقب الصدارة لتفوقه على الهلال بالمواجهات المباشرة حتى الآن بالدوري.

وخاض النصر 8 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة ، وسجل الفريق الأصفر 11 هدفًا واستقبل هدفين فقط.. ويبقى المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق برصيد 6 أهداف.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة أيضًا بفارق الأهداف عن النصر والأهلي، وحقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة وحيدة وسجل الفيصلي 11 هدفًا، واستقبل 5 أهداف.. ويعد هداف الفيصلي خالد الغامدي برصيد هدفين.

وتعادل الفريقان في آخر لقاء بينهما بالدوري خلال الموسم الماضي بهدفين لكل منهما يوم 10 يناير الماضي.

النصر.. واعتلاء الصدارة

يبحث فريق النصر عن اعتلاء الصدارة بتحقيق الفوز في لقاء اليوم ضد الفيصلي خاصة أن النصر قدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة وحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري ضد الرائد والهلال خارج أرضه وأبها.

يبحث فريق الفيصلي عن تحقيق مفاجأة بقيادة مديره الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا خاصة أن صفوف الفريق مكتملة والفيصلي يقدم مستويات طيبة وينافس بقوة على المربع الذهبي هذا الموسم.

ويعتمد شاموسكا على الكرة الجماعية في تشكيلته التي تضم الحارس مصطفى ملائكة وأمامه الثنائي البرازيلي رافائيل سيلفا وإيغور روسي في قلب الدفاع وخالد الغامدي الظهير الأيمن ومحمد قاسم الظهير الأيسر للدفاع.

وجاءت تشكيلة النصر كالآتي:

جونز

العبيد – مادو – مايكون – الغنام

الخيبري – بيتروس

الشهري – جوليانو – مرابط

حمدالله

الاحتياط: وليد عبدالله – عمر هوساوي – حمد المنصور – عوض – مختار علي – عبدالرحمن الدوسري – الجميعه – أحمد موسى – فراس.