5 ملايين يورو تتسبب في إيقاف الرخصة الآسيوية لنادي الاتحاد السعودي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف نادي الاتحاد السعودي من الحصول على الرخصة الآسيوية، حتى إشعار آخر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية نقلًا عن ما وصفتها بـ“مصادر خاصة“، قالت فيه إن مستحقات نادي باوك اليوناني من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش هي التي تسببت في حرمان نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خاصة المعيار المالي.

وأضافت الصحيفة أن النادي اليوناني يطالب الاتحاد بـ5 ملايين يورو، تتمثل في القيمة المتبقية من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش لاعب الاتحاد حسب العقد المتفق عليه البالغ نحو 10 ملايين يورو.

وأشارت المصادر ذاتها –وفقًا للصحيفة- إلى أن النادي اليوناني تسلم دفعة أولى بـ 5 ملايين يورو، على أن تكون الدفعة الثانية مقسمة على دفعتين، كل دفعة تقدر بـ 2.5 مليون يورو، والتي حلت الأولى في 30 ـ 6 ـ 2019 الماضي، بعدما أبلغ الاتحاد السعودي نادي الاتحاد بالمطالبة.

يذكر أن هولندي هينك تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي، وعد جمهور الفريق بإعادة روح ”العميد“ من جديد وإنقاذ الفريق من شبح الخسائر الذي مني به أخيرًا.

وأعلن الاتحاد، مساء الاثنين، التعاقد رسميًّا مع تين كات حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أحقية التجديد لعام آخر.

وقال تين كات في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: ”مهمتي الأولى مع الاتحاد هي أن أحبب اللاعبين في الكرة وأوقظهم من النوم لأنهم أصبحوا منشغلين بأمور خارج كرة القدم“.

وأضاف: ”سأعمل على إعادة روح الاتحاد بين اللاعبين وجعلهم يحبون كرة القدم، وأنا جائع ومتعطش للعودة إلى التدريب بعد توقفي، لا أعد بالمعجزات ولكن أعد ببذل قصارى جهدي“.

وتابع: ”أنا متابع للدوري السعودي كون زوج ابنتي فريدي يلعب مع الفتح“.

وشدد: ”تحضير الفريق بداية الموسم كان جيدًا، وسأعمل على تحسين لياقة لاعبي الفريق“.

ويحتل الاتحاد، بطل السعودية ثماني مرات، المركز الـ 13 بين 16 فريقًا في الدوري بعد أن جمع تسع نقاط فقط من تسع مباريات.