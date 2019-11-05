تين كات: لا أعد بالمعجزات.. ولكن سأبذل قصارى جهدي لإعادة روح نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

وعد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي، جمهور الفريق بإعادة روح ”العميد“ من جديد وإنقاذ الفريق من شبح الخسائر الذي مني به مؤخرًا.

وأعلن الاتحاد، مساء الإثنين، التعاقد رسميًا مع تين كات حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أحقية التجديد لعام آخر.

وقال تين كات في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”مهمتي الأولى مع الاتحاد هي أن أحبب اللاعبين في الكرة وأوقظهم من النوم لأنهم أصبحوا منشغلين بأمور خارج عن كرة القدم“.

تين كات بعد نهاية الاجتماع قام بتحية اللاعب كريم الاحمدي ????????@as11_ali pic.twitter.com/UdAyo9KuMV — المدرج الذهبي (@AImodrj) November 5, 2019

وأضاف: ”سأعمل على إعادة روح الاتحاد بين اللاعبين وجعلهم يحبون كرة القدم، وأنا جائع ومتعطش للعودة إلى التدريب بعد توقفي، لا أعد بالمعجزات ولكن أعد بالعمل قصارى جهدي“.

وتابع: ”أنا متابع للدوري السعودي كون زوج ابنتي فريدي يلعب مع الفتح“.

وشدد: ”تحضير الفريق بداية الموسم كان جيدًا، وسأعمل على تحسين لياقة لاعبي الفريق“.

ويحتل الاتحاد، بطل السعودية ثماني مرات، المركز 13 بين 16 فريقًا في الدوري بعد أن جمع تسع نقاط فقط من تسع مباريات.

الهولندي تين كات مدرب الاتحاد الجديد: لا أعد بالمعجزات ولكن أعد ببذل قصارى جهدي لإعادة الفريق للمراتب المقدمة.. pic.twitter.com/k98ZE3eUSJ — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 5, 2019

من هو تين كات؟

تين كات (64 عامًا) سيخوض التجربة رقم 20 في مسيرته التدريبية التي دشنها قبل 30 عامًا وتحديدًا في موسم 1990، وحقق 4 بطولات خلال العقود الثلاثة الماضية، بدأها بكأس هنجاريا مع فريق بودابست عام 1999، ثم حقق بطولة الدوري الهولندي عام 2006 مع فريق أياكس، ومعه أيضًا نال بطولة السوبر عامي 2007 و 2008.

كما سبق له المرور بتجربتين كمساعد للمدرب، الأولى مع فريق برشلونة الإسباني بين عامي 2003 و2006 برفقة مواطنه فرانك ريكارد، أما الثانية فكانت مع تشلسي الإنجليزي عام 2007 مع الإسرائيلي أبراهام جرانت.

ولا تعد المنطقة الخليجية جديدة في حياة تين كات العملية، إذ سبق له قيادة الدفة الفنية لأربعة أندية في المنطقة، بينها ثلاثة في الدوري الإماراتي، وهي الأهلي عام 2010، والجزيرة والوحدة على التوالي موسمي 2018 و 2019، بالإضافة إلى أم صلال القطري خلال موسم 2011.

كات امتهن التدريب بعد رحلة دامت لمدة 15 عامًا كلاعب لكرة القدم، ولكنه لم يحقق أحلامه كفاية وهو يجري خلف المستديرة، وأكثر الأندية التي تألق معها حينما كان يلعب في مركز الجناح الأيسر فريق جو أهد إيجلز الهولندي بين عامي 1979 و1985.

الهولندي سيتسلم المهمة التدريبية في الاتحاد بعد أسابيع من إقالة الفريق للتشيلي لويس سييرا مدربه السابق بعد سلسلة إخفاقات بين بطولتي دوري أبطال آسيا، ودوري كأس محمد بن سلمان وتلقيه عددًا من الهزائم، قبل أن يعين محمد العبدلي مدربًا للفريق بشكل مؤقت وتعرض معه أصفر جدة لخسارتين متتاليتين بلغ على إثرهما المركز الـ11.