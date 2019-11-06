هل سعود آل سويلم مشجع متعصب لنادي الهلال؟.. نقاش ساخن في قناة سعودية (شاهد)

نشب نقاش ساخن بين النقاد الرياضيين السعوديين عبدالرحمن السماري، وفهد الطخيم، بشأن انتماء سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق.

واشتعلت النقاشات في أستوديو قناة (24 الرياضية السعودية) بعد أن وجه عبدالرحمن السماري اتهامات إلى سعود آل السويلم بأنه مشجع متعصب لنادي الهلال السعودي، قبل ذهابه إلى النصر.

وأضاف: ”سعود آل سويلم معروف في الوسط الرياضي بأنه هلالي ولا يشجع النصر“.

وانفعل فهد الطخيم على هذه الاتهامات قائلًا: ”أثبت لي أنه هلالي، أنت ما عندك إثبات.. سعود السويلم صرقع في هلاليين“، ما جعل مذيع البرنامج يطالب الجميع بالهدوء.

جاءت هذه الاتهامات بعد أن وصف سعود آل سويلم الرئيس السابق للنصر حامل لقب الدوري السعودي بعض المحسوبين على النادي بالحاقدين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية، ووجه لهم رسالة بالابتعاد عن النادي.

وبعد غياب طويل، ظهر آل سويلم رئيس النصر السابق في فيديو قصير مع الممثل السعودي الشاب زيد السويداء صنف فيه جماهير النصر إلى ”نصراويين حقيقيين“ لا يهمهم من يكون الرئيس أو الإدارة ”المهم أن النصر يكسب“.

وفئة أخرى وصفها بأنها ”نرجسية حقودة، إذا لم تدفع لهم سينتقدونك“ ، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ذات عقول صغيرة تزيد من انقسامات النصراويين وقت الأزمات، وتخلق أزمات وقت الاستقرار.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن تصريحات آل سويلم الناقدة ربما تأتي ردًّا على انتقادات المهاجم السابق ماجد عبد الله لمجلس إدارة آل سويلم.

وقال ماجد عبدالله في تصريحات سابقة ”الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا أمر لا شكَّ فيه، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي“.

وكان آل سويلم قد ابتعد عن الساحة الرياضية بعد أن ساهم في ظهور فريق النصر ونجومه بمستويات عالية، وفازوا بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي ليبتعد بعد نهاية الموسم ويأتي صفوان السويكت خلفًا له.