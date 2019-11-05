هل يقصد ماجد عبدالله؟.. سعود آل سويلم يصف بعض المحسوبين على نادي النصر بـ“الحاقدين“ (فيديو)

وصف سعود آل سويلم الرئيس السابق للنصر حامل لقب الدوري السعودي بعض المحسوبين على النادي بالحاقدين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية ووجه لهم رسالة بالابتعاد عن النادي.

وبعد غياب طويل، ظهر آل سويلم رئيس النصر السابق في فيديو قصير مع الممثل السعودي الشاب زيد السويداء صنيف فيه جماهير النصر إلى ”نصراويين حقيقيين“ لا يهمهم من يكون الرئيس أو الإدارة ”المهم أن النصر يكسب“.

وفئة أخرى وصفها بأنها ”نرجسية حقودة، إذا لم تدفع لهم سينتقدونك“ ، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ذات عقول صغيرة تزيد من انقسامات النصراويين وقت الأزمات، وتخلق أزمات وقت الاستقرار.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن تصريحات آل سويلم الناقدة ربما تأتي ردًّا على انتقادات المهاجم السابق ماجد عبد الله لمجلس إدارة آل سويلم.

وقال ماجد عبدالله في تصريحات سابقة ”الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا أمر لا شكَّ فيه، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي“.

وكان آل سويلم ابتعد عن الساحة الرياضية بعد أن ساهم في ظهور فريق النصر ونجومه بمستويات عالية وفازوا بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي ليبتعد بعد نهاية الموسم ويأتي صفوان السويكت خلفًا له.

ماجد عبدالله << اسطورتهم: ادارة النصر السابقة هلاليين “ وليس صحيح لها اي جهد بتحقيق الدوري ..!

اللاعب الاجنبي له جهد

وفيه ((((((ظروف )))))))خدمت النصر بعد ماكان الهلال متقدم ٩ نقاط

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???????????????? pic.twitter.com/e4jTVpAkgb — ماكس الهلالي (@hfc_x6) November 4, 2019

انتصار النصر

وسجل الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي أواخر الشهر الماضي.

وكانت هذه الهزيمة الأولى للهلال، الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا، هذا الموسم بعد ثماني مباريات لكنه ظل في الصدارة.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة من تسع مباريات متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي النصر حامل اللقب الذي خاض ثماني مباريات فقط.

وسيلتقي الهلال مع أوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا إذ يستضيف مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي قبل أن يخوض العودة في الـ 24 من الشهر ذاته.