تركي آل شيخ يكشف كواليس جلسة الصلح مع الخطيب.. ويوجه رسالة لنادي الزمالك (فيديو)

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كواليس الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، فى الجلسة الذى جمعته فى منزله مساء أمس الاثنين، بعد ظهوره مرتدياً تشيرت النادي الأهلي.

أكد تركي، فى الفيديو الذى ظهر فيه مع مصطفى البنا، مقدم الفيديوهات الكوميدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي ”فيس بوك“، أنه لم يتحدث خلال جلسة الصلح فى شيء، قائلاً : ”كان أهم حاجة بالنسبة لي إني أطمن على صحته، وطول فترة الزيارة متكلمناش في الماضى أبداً، وكان الكلام عن المستقبل، وكنت أول مرة أشوف أحفاده بعد عزومة حلوة في منزله“.



وتساءل ”البنا“، خلال الفيديو عن مشروع استاد الأهلي، الذى عرضه منذ فترة على مجلس الإدارة، أوضح تركي أنه لم يناقش الأمر مع الخطيب خلال الجلسة، لكنه يرحب فى حالة موافقة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الموضوع سيتم بالطريقة الرسمية، قائلاً :“الحاجة الوحيدة اللى اتفقت فيها مع الخطيب إننا مندخلش حد بينا، ويكون في خط ساخن والتواصل معه فقط“.

وأضاف تركي، أن الجميع يعلم أنه أهلاوي ولا يخجل من الكشف عن انتمائه للنادي المصري، قائلا :“أنا من جمهور الأهلي وده مش عيب ولا جريمة، وجمهور الزمالك على عيني وراسي وفترة وعدت، والزمالك نادي كبير طبعاً بس بعد الأهلي“.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقبل بمنزله مساء أمس الاثنين، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وكان تركي آل الشيخ نشر صوراً له من منزل ”الخطيب“ عبر صفحته على ”فيس بوك“، وعلق قائلا: ”في زيارة أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير… وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا“.

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، أعرب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين، لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره.