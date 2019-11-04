موجز أخبار الأهلي والزمالك: إعلان الصلح بين الخطيب وآل الشيخ.. والأبيض يوضح حقيقة تمرد ساسي

تصدرت زيارة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في منزله، المشهد في الأوساط الكروية المصرية الاثنين، بعد فاصل طويل من الخلافات التي ضربت العلاقة بين الطرفين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك الاثنين:

الصلح بين الخطيب وآل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، انتهاء الخلافات رسميًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد أن زار الأخير في منزله الاثنين.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ معلقًا على الزيارة: ”في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا“.. وظهر آل الشيخ مرتديًا قميص النادي الأهلي في زيارته مع الخطيب، ونشر صورًا له وهو يقبّل رئيس الأهلي.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا عن الزيارة جاء كالتالي: ”بكل الترحاب والتقدير استقبل محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين“.

وأضاف ”ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء“.

وعبّر الخطيب في البيان عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم، مختتمًا ”انتهى اللقاء بالترتيب لمقابلة عقب عودة الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد“.

من ناحية أخرى، خاض الأهلي تدريباته في معسكره في الإمارات في غياب لاعبيه الدوليين التسعة حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ومحمد الشناوي حارس المرمى وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية ورامي ربيعة الذين غادروا إلى مصر وعادوا للانضمام لمعسكر المنتخب.

وشهد المران مشاركة حسين السيد الظهير الأيسر بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بجانب استمرار تأهيل الثنائي أحمد الشيخ ومحمود متولي لاعبي الفريق.

الزمالك يوضح حقيقة تمرد ساسي وعودة كهربا

فاز نادي الزمالك على جولدي أحد فرق القسم الثالث بثلاثية دون رد سجلها كريم بامبو ومحمد عنتر والمغربي أشرف بن شرقي.

وأوضح أمير مرتضى منصور نجل رئيس النادي والمشرف على الكرة، حقيقة تمرد التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، مؤكدًا أن ساسي لعب بالمسكنات من قبل، مؤكدًا أن بقاءه في تونس للعلاج.

وأشار إلى أن الباب مغلق أمام عودة كهربا للزمالك في يناير المقبل، كما أكد أن الزمالك يصبر على المغربي خالد بوطيب، ولا توجد أزمات معه بل سيحصل على فرصته كاملة.

بيراميدز يطلب أجاي لبيع تراوري للأهلي

تمسك نادي بيراميدز بالحصول على خدمات النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي، للاستغناء عن البوركيني إيريك تراوري نجم الفريق.

وأبلغ مسؤولو بيراميدز إدارة الأهلي برفضهم التام بفكرة التفريط في تراوري إلا في حالة الحصول على خدمات أجاي لتعويض رحيل اللاعب البوركيني.

اتحاد الكرة يحدد مواعيد مؤجلات الدوري

حرص مسؤولو اتحاد الكرة على تحفيز المنتخب الأولمبي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بزيارة قام بها جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، وطالبًا اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بتحقيق أحلام الجماهير والتأهل للأولمبياد.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد اللقاءات المؤجلة للدوري المصري الذي يستأنف يوم 23 نوفمبر الجاري، بلقاءي طنطا ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب أمام أسوان، بينما لم يحدد اتحاد الكرة الموعد النهائي لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري بالجولة الرابعة والمقرر إقامتها عقب نهاية لقاءات الدور الأول لأسباب أمنية بحسب بيان سابق لاتحاد الكرة.

وتقام مباراة الجونة ضد الأهلي في الجولة الخامسة للدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، كما تنطلق في نفس اليوم مباريات الجولة السادسة للدوري بمواجهة إنبي ضد الزمالك.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة للدوري يوم 26 نوفمبر الجاري، بلقائي إف سي مصر ضد وادي دجلة ومصر المقاصة أمام حرس الحدود، ثم تقام يوم 27 من نفس الشهر مباراتين بين طنطا وسموحة وبيراميدز أمام أسوان، ويلعب طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي يوم 28 نوفمبر الجاري، ثم يلعب المقاولون العرب ضد الجونة يوم 29 نوفمبر، والاتحاد ضد الإسماعيلي يوم 30 من نفس الشهر، بينما تأجل لقاء الأهلي والمصري بالجولة السادسة.

وتقام باقي مباريات الجولة الخامسة المؤجلة يوم 2 ديسمبر المقبل بلقاء سموحة ضد طلائع الجيش، ثم مباراتين يوم 4 ديسمبر بين الإسماعيلي وطنطا وحرس الحدود ضد الاتحاد.

استقالة مدير الكرة بالمصري

تقدم ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.