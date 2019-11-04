حقيقة تقليص عدد محترفي الدوري السعودي

كشف طارق النوفل الناقد الرياضي الحالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حقيقة ما تردد بشأن تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي.

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد انفردت بخبر تقليص عدد المحترفين الأجانب في كل نادٍ إلى 4 لاعبين فقط في الموسم الرياضي المقبل.

وقال الناقد الرياضي الحالي على صفحته بموقع ”تويتر“: ”مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم ينفي ما تردد حول تقليص عدد المحترفين الى 4 أجانب وتكفل هيئة الرياضة بدفع الشرط الجزائي للأجانب الملغاة عقودهم“.

مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم ينفي ماتردد حول #تقليص_عدد_المحترفين الى 4 اجانب وتكفل هيئة الرياضة بدفع الشرط الجزائي للأجانب الملغاة عقودهم … — طارق النوفل (@TARIQALNOFAL) November 4, 2019

وانقسم الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار إذ يرى البعض أن هذا القرار سيخدم اللاعبين المحليين والمنتخب فيما بعد، وقال آخرون إن هذا القرار، لو تم تطبيقه، فسيكون عودة للخلف كثيرًا وفقدانًا لمتعة المنافسة الحالية التي ساوت بين الفرق.

ويتصدر نادي الهلال حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 20 نقطة من 9 مباريات، مقابل 17 نقطة للنصر من 8 مباريات، علمًا أن النصر هو حامل اللقب، بعدما حصد 71 نقطة في الموسم الماضي، متقدمًا بنقطة وحيدة عن الهلال الثاني، في موسم يراه كثيرون الأكثر تنافسية في السعودية.

وكانت صحيفة ”الاقتصادية“ قد نقلت سابقًا عن عمر باخشوين، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، قوله إن لجنته قدمت مقترحًا يتمثل في تخفيض العدد على مدى 3 أعوام.

وأضاف ”قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية، وخلصنا إلى مقترح يطبق على مدى 3 أعوام، إذ يتم تخفيض عددهم تدريجيًا، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي“.

وأشار باخشوين إلى أن الهدف من تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي هو ضمان عدم تأثر الأندية ماليًا، وتهيئتها للتعاقد مع لاعبين محليين يحلون مكانهم. وأضاف ”فضلنا أن يكون التخفيض بشكل تدريجي بحيث يتم إبلاغ الأندية رسميًا بعدد اللاعبين الذين سيتم تخفيضهم كل عام، حتى نعطي مجالًا لإداراتها إذا تعاقدت أن تأخذ في الحسبان العدد المسموح به، حتى لا ترتبط بعقود طويلة مع لاعبين أجانب“.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، إلى 7 لاعبين ولاعب ”مواليد“ واحد لكل نادٍ.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا يفيد بتفاصيل القرار، حيث اعتمد مجلس إدارة الاتحاد عدد اللاعبين الأجانب والمحترفين للموسم المقبل ليصبح سبعة لاعبين أجانب، وواحدًا مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وأربعة أجانب لأندية الدرجة الأولى وواحدًا مواليد، واثنين لأندية الدرجة الثانية واثنين مواليد.