شاهد..ثعبان في مباراة عكاظ ضد الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

في واقعة غريبة، اقتحم ثعبان ملعب مباراة عكاظ ضد الفيحاء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات دور الـ64 في كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين.

وفوجئ الحكم ولاعبو الفيحاء وعكاظ بثعبان وسط الملعب، ليقرر الحكم إيقاف المباراة، قبل أن يُخرج القائمون الثعبان في علبة بلاستيكية.

وانتهت المباراة بتفوق الفيحاء على عكاظ 3/0، سجلها أرسينيو مارتينز، وعون مطلق السلولي، وعبدالله المطيري، في الدقائق 34، و66، و72، على الترتيب.

وفي مباراة أخرى، تغلب الجبلين 2/0 على الثقبة سجلهما زوراب تسيسكاريدز، وإبراهيم محمد الطلحي، في الدقيقتين 48، و84، على الترتيب.

كما تأهل البكيرية إلى دور الـ32، بعدما تجاوز الأنصار بنتيجة 1/0 سجله الحاج عثمان باري في الدقيقة 120.

وكان الهلال قد تأهل لدور الـ32 بعد فوزه 4/1 على عرعر، كما تخطى نادي جدة منافسه حطين 2/1.