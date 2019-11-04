نتائج التحقيق في قضية جماهير مباراة الاتفاق والعدالة بالدوري السعودي

كشفت الهيئة العامة للرياضة نتائج التحقيق في قضية دخول الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان، الإثنين، إن التحقيقات كشفت وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية.

وقررت الهيئة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.

من جهته أصدر نادي الاتفاق بيانًا أكد فيه تثمين مجلس إدارة الاتفاق حرص هيئة الرياضة في حادثة مواجهة العدالة وأعلن إيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير لإخلالها بالمعايير والإضرار بقيم النادي.. ومقاضاة المسيئين.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق والعدالة الشهر الماضي بفوز الاتفاق 1/0 سجله فيليب كيس في الدقيقة 70.

ويلعب الاتفاق مع الاتحاد يوم الأحد 24 نوفمبر في الجولة العاشرة، علمًا أن الاتفاق يملك 10 نقاط من 9 مباريات في المركز الحادي عشر، مقابل 9 نقاط للاتحاد في المركز الثالث عشر.

الهيئة العامة للرياضة تكشف نتائج التحقيق في قضية دخول الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتعلن حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي المخصص للحضور الجماهيري في مباراة العدالة، مع الإنذار بعدم تكرار ذلك pic.twitter.com/nPE7Qmkvml — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 4, 2019