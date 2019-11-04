تركي آل الشيخ يقبّل محمود الخطيب في أول لقاء يجمعهما بعد التصالح (صور)

زار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزل الأخير، وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما منذ تصالح الطرفين بعد خلافات استمرت لنحو عام.

ونشر آل الشيخ صور زيارته للخطيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق :“في زيارة ل أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير … وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا“.

وكانت علاقة الطرفين قد توترت لنحو عام ثم عادت الأمور للتحسن مجددًا خلال الشهر الأخير.

تقارب بعد فترة من التوتر..

وكان اللاعب المصري مؤمن زكريا، نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، قد زار تركي آل الشيخ الذي وعد بعلاجه في أفضل المراكز الصحية المتخصصة.

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه بموقع ”فيس بوك“ مقطع فيديو وعلق قائلًا: ”مؤمن في زيارة لأخيه… ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله“.

وأضاف: ”السعودية ومصر إيد واحدة… واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور“.

من جهته، أبدى زكريا سعادته وعبّر عن تقديره لمبادرة آل الشيخ، قبل السفر لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.

وقبل عدة أيام، وجه محمود الخطيب الشكر لتركي آل الشيخ، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة للخطيب، معبّرًا عن شكره وامتنانه لتركي آل الشيخ على قيامه بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.

وقال الخطيب إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي، بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

كما نشر تركي آل الشيخ صورًا على صفحته بموقع ”فيسبوك“ لزيارة مندوبه للخطيب، معلقًا: ”الكابتن الأخ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته.. ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاصًا أساؤوا لهم واستخدموا اسمي.. أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة.. عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة.. اختشوا.. وحقها وبناتها على رأسي من فوق.. ونفرح برجعة الكابتن سليمًا معافى.. آمين“.