محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري يشكر تركي آل الشيخ بعد إرسال وفد للاطمئنان عليه

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة للخطيب، معبّرًا عن شكره وامتنانه لتركي آل الشيخ على قيامه بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.

وقال الخطيب إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي، بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

كما نشر تركي آل الشيخ صورًا على صفحته بموقع ”فيسبوك“ لزيارة مندوبه للخطيب، معلقًا: ”الكابتن الأخ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته.. ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك أشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي.. أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة.. عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة.. اختشوا.. وحقها وبناتها على رأسي من فوق.. ونفرح برجعة الكابتن سليما معافى.. آمين“.

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق، تحدث عن غلقه ملف أزمته السابقة مع الأهلي، إلى جانب إمكانية دعمه من عدمه للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ: ”أزمتي مع الأهلي صفحة وانتهت تمامًا. ما حز في نفسي وقتها هو تعامل إدارة النادي مع ما حدث من قلة من الجماهير ضدي“.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين: ”أتمنى الشفاء لـ محمود الخطيب –رئيس الأهلي- وأتابع حالته باستمرار“.

وأشار: ”جاهز في أي لحظة للمساهمة بإحضار طبيب أو المساعدة بأي شيء لـ الخطيب. مساعدة من أخ لـ أخ“.

وشدد: ”أتضح لي أن الخلافات ليس لها أي معنى عندما رأيت البعض يزج باسمي للإساءة لـ الأهلي. رفضت ذلك تمامًا وانتهى الأمر“.

هل ينتظر تركي آل الشيخ ردًا من الأهلي بعد إعلانه نهاية الأزمة؟ يُجيب رئيس الاتحاد العربي السابق: ”لا أنتظر أي رد من أي أحد“.

وأوضح: ”تركي آل الشيخ يقوم بالتصرفات التي تُرضي ضميره. لا ينتظر أي شيء من أي أحد. سواء كانت البداية مني أو من الأهلي، لا فارق تمامًا. خيركم من يبدأ“.

واستكمل: ”الأهلي لا يقف على أي أحد ويمتلك إمكانيات كبيرة على كل المستويات. الأهلي فريق كبير قبل وأثناء وبعد تركي آل الشيخ“.

هل قد يدعم تركي آل الشيخ نادي الزمالك مرة أخرى، بعدما توقف دعمه عقب صفقة فرجاني ساسي؟ سؤال جديد يُجيب عنه آل الشيخ قائلًا: ”تركيزي الآن مع فريقي الإسباني –فريق ألميريا-”.

واستدرك: ”إذا كانت هناك أي فرصة لدعم أي فريق آخر، وقتها سيكون الدعم للفريق الذي أُشجعه وليس أي فريق آخر. كلامي واضح ومفهوم“.

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق ”نهاية الأزمة مع الأهلي“