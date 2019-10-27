بعد رسائله للنادي الأهلي المصري.. تركي آل الشيخ: ”من ضهره لا يتحمّل اللعب.. لا يلعب معنا“

واصل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، سلسلة رسائله التي أخذ يوجهها خلال الفترة الأخيرة إلى جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“أقدّر وأثمّن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ما يستحملش اللعب.. ما يلعبش معنا)“.

ووجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري، رسالة لجمهور الفريق الأحمر، أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، قال فيها:“أحذّر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاغات وتغريدات مضروبة، تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم“.

وأضاف:“احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى“.

وتابع:“أعود إلى الأهلي مسامحًا الجميع.. ومشجعًا ومحبًا وداعمًًا له، وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين.. ومن يلعب معنا يتحمّل“.

كما أوضح أنه يرفض الزج باسمه واستخدامه في الهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم، ولكن ما حزَّ في نفسي هو سباب البعض لوالدتي“.

واختتم:“الآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع، والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان“.

وكان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي قد تعرض لهتاف ”مسيء“ لوالدته من قبل قطاع من جماهير النادي خلال إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وخرج ”آل الشيخ“ من الرياضة المصرية بعد أن باع حصته في نادي بيراميدز، ليتفرغ لرئاسة هيئة الترفيه في السعودية.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية قبل أسابيع، سحب جميع القضايا المرفوعة بحق النادي، بعد أكثر من عام على الخلافات المستمرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.