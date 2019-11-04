كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد السعودي ضد الوصل الإماراتي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يخوض نادي الاتحاد السعودي اختبارًا قويًا وصعبًا أمام ضيفه الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويبقى الصدام الكروي بين الاتحاد والوصل مليئًا بالتفاصيل والجوانب المهمة، خاصة أن الفريقين لديهما العديد من الأوراق المهمة، ولكنهما يمران بظروف صعبة في المرحلة الحالية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي ضد الوصل الإماراتي في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة، مساء اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

فرص التأهل

حقق الاتحاد فوزًا مهمًا في لقاء الذهاب بالإمارات، بهدفين مقابل هدف، وهو ما يجعل الوصل مطالبًا بالفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب بالسعودية.

ولن يكفي الفوز بهدف نظيف فريق الوصل، بينما يتعادل الفريقان حال فوز الوصل بهدفين مقابل هدف، ويتأهل الفريق الإماراتي حال الفوز بنتيجة أكبر من 2-1.

وتقابل الفريقان من قبل في دور الـ 32 بالبطولة في الموسم وتعادلا في السعودية بنتيجة 2-2، ثم تعادلا في الإمارات بهدف لكل منهما، ليتأهل الوصل. كما فاز الوصل بهدف في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1998.

الليلة.. #الاتحاد السعودي يواجه #الوصل الإماراتي في إطار إياب دور الـ16 من #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال..

استوديو المباراة الساعة 20:00

المباراة الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي

المباراة منقولة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/BqHVnTOgbD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2019

الاتحاد.. وحسم التأهل

يسعى الاتحاد لحسم تأهله لربع نهائي البطولة العربية على حساب الوصل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل في مباراة يتردد أنها الأخيرة للمدرب محمد العبدلي، المدير الفني المؤقت، مع الاقتراب من تعيين مدير فني جديد للعميد.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد على أعتاب إعلان مدربه الجديد الذي يتردد بقوة أنه الهولندي هينك تين كات، المدير الفني الأسبق لفريق الجزيرة الإماراتي.

وأكد محمد العبدلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز مثلما فعل في لقاء الذهاب على حساب الوصل، موضحًا أنه سيعمل على إيجاد حلول لاختراق دفاعات الوصل، كما نفى تمرد اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا.

ويعاني الاتحاد من بعض الغيابات المهمة، على رأسها سعود عبدالحميد للإيقاف، وزياد الصحفي، والحارسان فواز القرني وعساف القرني، بجانب منصور الحربي للإصابة؛ ما يدفع العبدلي لتغييرات خاصة في خط الدفاع.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم الحارس مارسيلو غروهي وأمامه رباعي الدفاع مروان دا كوستا وعبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني وطارق عبدالله، بينما يقود خط الوسط كريم الأحمدي وخالد السميري وعبدالإله المالكي، مع ثلاثي الهجوم رومارينيو وعبدالعزيز البيشي وألكسندر بريغوفيتش.

الوصل والمهمة الصعبة

يبحث الوصل عن تحقيق ريمونتادا والفوز على الاتحاد في عقر داره وحسم التأهل بالفوز بفارق هدفين والوصول لمرمى الفريق السعودي رغم غياب نجمه البرازيلي فابيو ليما بسبب الإصابة.

وقال المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوصل، في المؤتمر الصحفي، إنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم وفريقه سيلعب لتحقيق الفوز الذي يسمح له بالتأهل وتعويض خسارته في ملعبه، خاصة أن الفريق قدم مباراة قوية في الإمارات، ولكنه عانى من سوء الحظ.

وارتفعت معنويات الوصل بعد الفوز في آخر لقاءين بالدوري ضد الظفرة وحتا، ومن المرجح أن يعتمد ريجيكامب على تشكيلته التي تضم الحارس حميد النجار وأمامه الرباعي حمد الحمادي وسالم العزيزي ولوكاس جالفاو وعبدالرحمن صالح للدفاع.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره حمد البلوشي وحبوش صالح، وفي الهجوم علي صالح وخالد سبيل وويلتون سواريز.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مباراة الاتحاد والوصل ستكون هجومية مفتوحة؛ لأن الوصل ليس لديه شيء يبكي عليه، كما أن الاتحاد يسعى للتقدم بالبطولة العربية مع الخروج الآسيوي وتراجع نتائج الفريق.

وأشار إلى أن الاتحاد لديه عناصر هجومية مميزة، مثل رومارينهو وبريغوفيتش، وإن كانت خارج مستواها الطبيعي ولكنها قادرة على صناعة الفارق، موضحًا أن الوصل لديه أيضًا قدرات هجومية ولكن الفريق سيتأثر بغياب فابيو ليما.