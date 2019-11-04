الكشف عن موعد وصول الهولندي تين كات تمهيدًا لقيادة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن موعد وصول الهولندي هانك تين كات، إلى جدة، لحسم الإجراءات النهائية في مفاوضاته الرسمية مع نادي الاتحاد السعودي.

وكان الاتحاد اقترب من إعلان تعاقده الرسمي مع تين كات، على تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية.

وقال الإعلامي الرياضي بصحيفة ”البلاد“، سلطان الأسمري، يوم الاثنين، عبر صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“ : ”يصل بإذن الله مساء اليوم إلى جدة المدرب الهولندي تين كات“.

وتابع أن المدرب الهولندي سيتواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لحضور مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية.

"خاص" لجماهير #الاتحاد يصل بإذن الله مساء اليوم الى جدة المدرب الهولندي هينك تين كات وسيكون ضمن الحضور للقاء #الاتحاد_الوصل pic.twitter.com/5LXloJKEZ7 — سلطان الاسمري (@sel__8) November 4, 2019

الاتحاد يقوده حاليًّا، الوطني محمد العبدلي، بعد تكليفه بالمهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.

وكانت صحيفة ”عكاظ“ السعودية كشفت أن مجلس إدارة اتحاد جدة أنهى اتفاقه مع الهولندي المخضرم تين كات، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًّا عن توليه تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الهولندي يملك سيرة ذاتية قوية، إذ سبق له العمل كمساعد في تدريب برشلونة الإسباني بين عامي 2003 و2006، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع أياكس الهولندي ببطولة كأس هولندا موسم 2006-2007 وبعدها فاز بالسوبر الهولندي في السنة ذاتها.

وقاد هانك تين كات في المنطقة العربية، نادي الجزيرة الإماراتي وتولى بعدها تدريب الوحدة لمدة 6 أشهر فقط.

ويعاني فريق الاتحاد أزمة على مستوى النتائج، والتي كان آخرها الهزيمة أمام الأهلي، في لقاء ديربي جدة.