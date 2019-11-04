تأكد غياب عمر السومة عن مباراة الأهلي ضد الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف السوري عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الجندل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر السومة صورة عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“، وهو داخل طائرة، معلقًا: ”أستودعكم الله إلى الكويت.. سأكون موجودًا بمعرض مشرف اليوم إن شاء الله“.

ويتجه السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي، إلى الاعتماد على عدد من اللاعبين البدلاء في مواجهة الفريق الافتتاحية في كأس الملك، وتجهيزهم للمواجهات المقبلة التي تلي فترة التوقف، مع إراحة بعض الأسماء الأساسية التي شاركت في المباريات الماضية.

يذكر أن السومة شارك مع الأهلي، في 10 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين، منذ انتقاله إلى صفوف الراقي في 2014، وأحرز 8 أهداف وصنع هدفًا.

وحقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، عن الهلال المتصدر، ويتساوى مع الفيصلي، بالنقاط ذاتها متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.

على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت آخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين دون أهداف.

حوار السومة

والسومة، كان كشف عن مفاجأة مدوية بإعلانه الاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، للانتقال إليه.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، مساء الأحد، إنه عقد اجتماعًا مع سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر في قبل بداية الموسم الماضي، واتفقوا على تفاصيل العقد الجديد، لرغبته في الرحيل بسبب المشاكل العديدة داخل الأهلي.

وأشار السومة، إلى أنه بعد أن علم ماجد النفيعي، رئيس الأهلي وقتها، باجتماعه مع آل سويلم، جلس معه أكثر من مرة وأقنعه بالبقاء في صفوف الفريق.

وأكد: ”لم أشعر بالارتياح، وتحدثت مع زوجتي وطلبت مني البقاء بالأهلي طالما لم أشعر بالراحة في مفاوضات النصر“.

وانتقل السومة إلى الأهلي في 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث أصبح خلال هذه السنوات الخمس، الهداف التاريخي للراقي في الدوري السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

وكشف السومة أن المدرب السابق بابلو غويدي تعرض للظلم والأهلي خسر مدربًا كبيرًا، قائلًا: ”في الموسم الماضي طلبت من عبدالله بترجي مغادرة الأهلي بالإعارة ولست مرتاحًا تمامًا في الأهلي لعدم حصولنا على البطولات منذ 3 أعوام“.